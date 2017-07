Un veciño de Vigo enfróntase a máis de 11 anos de cárcere por tentativa de homicidio e atentado

A Fiscalía reclama 11 anos e medio de prisión para un mozo veciño de Vigo, J.S.I., como presunto autor dos delitos de tentativa de homicidio e atentado, e que será xulgado este mércores na sección quinta de Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede na cidade olívica.

Segundo recóllese no escrito de acusación pública, os feitos tiveron lugar na madrugada do 2 de agosto de 2016, cando o acusado, xunto co seu irmán, se atopaba chegando ao seu domicilio.

Fronte ao portal, había un home, F.G.T., de 49 anos de idade, sentado nun banco con dúas mulleres. Por razóns que se descoñecen, o mozo achegouse e comezou a agredir ao home, propinándolle patadas e puñadas, mentres este dirixíase cara a un bar situado na outra beirarrúa.

O irmán do acusado, con axuda da súa parella, que baixou da vivenda ao decatarse do que estaba a suceder, lograron facer que J.S.I. cejara na súa actitude e metéronse o tres no edificio.

No lugar personouse a Policía, que se entrevistou con varias testemuñas e co home agredido. Os axentes tamén preguntaron aos dous irmáns, que estaban asomados á xanela da vivenda, pero estes negaron os feitos.

ATAQUE REPENTINO

Cando F.G.T. estaba a relatar aos axentes a agresión, J.S.I. saíu súbitamente do portal, armado cun coitelo de cociña, asestou varias coiteladas ao home, en pescozo, brazos e costado, á vez que lle chamaba "mentireiro". O acusado seccionou a arteria carótida e a vea yugular á vítima.

Os axentes lograron reducir ao mozo, quen opuxo unha forte resistencia, e que chegou a increpar e ameazar aos policías, mentres dicía: "Eu matábao, se puidese tamén vos mataba a vós. Estou tolo, apertádeme, apertádeme que me gusta".

Como consecuencia do ataque, F.G.T. resultou ferido grave e tivo que ser intervido quirúxicamente de urxencia. Como secuelas, quedaron ata 7 cicatrices no brazo, no costado, na nádega, no pescozo e nun nocello. Un dos axentes que interveu na detención tamén resultou lesionado, debido á gran resistencia do novo, e sufriu unha rotura fibrilar nun xemelgo.

CONDENA

Por estes feitos, a Fiscalía solicita que J.S.I. sexa condenado a 7 anos e medio de cárcere por un suposto delito de tentativa de homicidio, e a outros 4 anos por atentado contra axente da autoridade. Tamén reclama que se impoña unha orde de afastamento da vítima por 10 anos.

En canto á responsabilidade civil, reclama que indemnice a F.G.T. en 4.180 euros máis os gastos médicos, farmacéuticos e de transporte ocasionados; e en 2.240 euros ao axente lesionado, ademais dos gastos.