Os afectados polo peche do CPI Monte Caxado das Pontes (A Coruña) piden á Xunta que poña "data e hora" para dialogar, tras semanas de protestas secundadas polo alcalde e presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, e por outros mandatarios da zona.

Acto contra o peche do CPI Monte Caxado, no municipio das Pontes | Fonte: @maria_chao_mart.

Fina Belas, presidenta de Anpas Abrente e portavoz da comisión que a comunidade educativa e o Concello crearon para xestionar este asunto, considera que o encontro cunha inspectora que lles ofreceu a Xunta é "insuficiente".

"Lonxe do menosprezo, queremos abrir unha vía firme e seria de diálogo", subliñou, en declaracións a Europa Press, a presidenta de Anpas Abrente, quen defende que o diálogo se produza con instancias superiores da Consellería de Educación.

Desde a plataforma piden a paralización do decreto que posibilita o peche do centro e, en caso de ter que "levar a cabo unha reforma", solicitan que esta sexa "consensuada" e "non baixo un punto de vista autoritario".

MARCHA REIVINDICATIVA

Ademais, os afectados iniciaron este domingo 9 de xullo unha camiñada desde As Pontes, dividida en catro etapas, que os levará o martes pola mañá ás portas do edificio da xefatura territorial de Educación na Coruña. A marcha foi secundada por unhas 50 persoas.

Pola súa banda, o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, restou importancia o pasado venres ao peche do centro das Pontes e fixo fincapé en que os escolares trasladados "vanse a outro que está á beira".

Tamén o pasado venres, representantes de case todos os municipios da zona, excepto As Somozas e Cabanas, acudiron ao Concello das Pontes para mostrar o seu respaldo ás reivindicacións da comunidade educativa e do goberno local en contra do peche do CPI Monte Caxado.

Deste xeito, alcaldes e tenentes de alcalde asinaron un manifesto en contra da decisión da Xunta de trasladar aos escolares deste centro ao CEIP A Magdalena e ao IES Moncho Valcarce o próximo curso.