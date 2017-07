Unha muller e un bebé, trasladados despois de sufrir un accidente de tráfico en Ribadumia (Pontevedra)

Unha muller e o seu bebé foron trasladados este domingo a un centro hospitalario por precaución tras sufrir un accidente de tráfico en Ribadumia (Pontevedra).

O vehículo no que viaxaban as vítimas envorcou na estrada que conecta Ribadumia con Barrantes, á altura de Leiro. Os efectivos de emerxencia sacaron do coche accidentado ao pequeno e tiveron tamén que axudar a saír á muller, segundo indicou o CAE 112 Galicia.

Ás 9:45 horas deste domingo unha persoa particular deu conta dos feitos ao 112 Galicia. Desde o Centro de Atención ás Emerxencias informouse ao 061-Urxencias Sanitarias, aos Bombeiros do Salnés, a Protección Civil e á Garda Civil de Tráfico.