Resurrection Fest: dez concertos e algunha curiosidade da XII edición

Un festival soñado e ideado por dous mozos veciños de Viveiro, un pobo costeiro da Mariña de Lugo, e que desde 2006 parece non ter límite. Ese é o mantra que sobrevoa ao Resurrection desde que o ano pasado trouxese a Iron Maiden e a máis de 80.000 persoas procedentes de 20 países durante tres días de festival.

Rancid | Fonte: Europa Press

En 2017, a XII edición alcanzou as mesmas metas: outra banda de renome, Rammstein, e outra vez todos os abonos vendidos, por segundo ano consecutivo.

O que segue son algúns comentarios dos máis de 100 concertos que alagaron ao pequeno pobo de Celeiro de rock, metal e hardcore desde o pasado mércores.

- Soziedad Alkohólika

A semana empezou máis ao grande que nunca coa festa de benvida do mércores (a 'warm-up party') grazas ao tirón da banda vitoriana Soziedad Alkohólika. Cun único escenario aberto ao público, o 'ritual stage' quedou pequeno. Miles de asistentes corearon temas míticos deste grupo vasco dos 90 como 'Nos vimos en Berlín' e 'Piedra contra tijera', canción coa que actualizaron a súa alegación e dirixírono contra a lei 'mordaza'. "Queren taparnos a boca, para que ninguén nos poida escoitar, para que só se oia a súa mensaxe, e ninguén poida dubidar". O espírito reivindicativo sempre presente.

- Rede Fang

Chegado o xoves, co recinto xa a pleno rendemento, a norteamericanos Rede Fang eran uns dos grandes esperados na súa volta a Galicia tras tocar na compostelá Sala Capitol e no propio 'Resu' en 2014. Os de Oregón fixeron cabalgar o seu stoner sobre o 'desert stage', unha das principais novidades deste ano no festival e quizá tamén un dos grandes acertos. Tocaban á vez que Korpliklani, finlandeses que estiveron fai moi pouco no Liceo Mutante, e despois de vellos coñecidos deste centro social pontevedrés como Bala e Guerrera. Plena coincidencia entre os asistentes en que estiveron máis que á altura.

- The Devil Wears Prada

Tamén o xoves, pero aínda de tarde, sobre o escenario principal, a banda de Ohio cuxo nome está inspirado no libro pero é anterior á película The Devil Wears Prada exhibiu metal cristián na terra de San Roque.

- Anthrax

Eran a cabeza de cartel do primeiro día 'oficial' do evento e congregaron a un bo número de seguidores do trash metal aos pés do 'main stage'. Despois do paso de Slayer pola Mariña de Lugo (en 2013) e de Megadeth (en 2014) xa hai tempo que hai quen se pregunta por cando chegará a quenda de Metallica.

- Boïra

As primeiras horas do día adoitan estar reservadas para grupos emerxentes ou que levan menos tempo tocando, caso dos barceloneses Böira (significa orballo en catalán). Tiveron apenas 30 minutos para demostrar que o post rock (escena tan en boga) aínda ten moitas cousas por achegar, como unha moza aos teclados acompañando, ou mesmo guiando, a guitarras, baixo e batería.

- Alcest

Son franceses e teñen pinta de non romper un prato, pero veñen figurando desde principios do milenio como un dos nomes de referencia do post metal. E ollo cando a Stéphane Paut, alias 'Neige', dálle por porse intenso co screamo: pelos de punta e moito seguidor emocionado cos acordes de Alcest.

- Rammstein

As estrelas incuestionables da xornada do venres. Desde facía meses especulábase con como sería o seu espectáculo de lume e pirotecnia en Galicia e o resultado provocou opinións para todos os gustos, aínda que co sentir maioritario de que houbo un verdadeiro show. Entre os comentarios horas despois da súa actuación destacaron os rumores sobre o seu 'after party' e algunha que outra petición 'especialita' dos alemáns.

- Animals as Leaders

A cita co proxecto de metal progresivo instrumental de Animals as Leaders enfrontaba o hándicap de chegar despois das lapas de Rammstein, pero a afluencia foi tamén enorme, así como as boas impresións que deixou esta banda de Washington D. C. formada polo guitarrista Tosin Abasi.

- Mutant

Era sábado, as forzas comezaban a decaer, pero os galegos Mutant tiñan ganas de rock and roll, como así o pregoou o seu cantante e como tamén o demostrou a batería, a pesar da febre. Coa firme vontade, ademais, de acalar voces polo cambio de estilo de 'Pleiades', o seu concerto estivo marcado por un chamamento ao apoio da música en directo e por ser dos poucos, se non os únicos, que falaron ao público no idioma propio da comunidade galega.

- Rancid

Despois de Arch Enemy e de Mastodon, e xusto antes de Sabaton e Obituary, o punk de Rancid foi botando o peche á décimo segunda edición do Resurrection. Os seus incondicionais, encantados con poder velos por terras galegas, aínda que pesou o efecto 'gran escenario', que a bandas como a esta e a Dropkick Murphys (que tocaron o xoves) réstanlles a complicidade de salas máis pequenas. Unha boa festa, no entanto, para dicir: o ano que vén, máis.