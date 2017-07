O presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, lembrou que a petición enviada ao Congreso para o debate da transferencia da AP-9 a Galicia "é un acordo unánime do Parlamento". Por iso, sinalou que, se se confirma que o Congreso veta o debate, para el a situación "non é cómoda".

O presidente do Parlamento, Miguel Santalices, entrevistado por Europa Press | Fonte: Europa Press

O que vai tratar de facer, asegurou nunha entrevista en Cadea Ser, é estudar en profundidade "como poden actuar desde os servizos xurídicos para preservar a identidade do Parlamento". En todo caso, aclara que é algo que fará cando reciba a comunicación, xa que aínda "non ten coñecemento oficial" porque "a mesa do Congreso aínda non lles comunicou a súa posición".

Sobre o debate de se eliminar ou non os aforamentos, dixo que "o sensato" é que, no caso de que se produza algunha modificación ou eliminación, habería que facelo "desde unha concepción estatal e aplicable en todos os parlamentos".

Santalices subliña que "non convén confundir o discurso" e que, en concreto, el "non o percibe como un privilexio dun deputado". En cambio, entende que se a xente percíbeo así entón é pertinente "que se lle dun cambio" e, en todo caso, "suprimilo".

A este respecto, lembrou que esta medida permite a un deputado "poder ter a liberdade de expresarse dentro e fóra do hemiciclo sen o risco de sufrir algunha persecución ou denuncia falsa".