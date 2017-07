O director xeral de Ordenación Forestal da Xunta de Galicia, Tomás Fernández-Couto, admitiu que o tope que se puxo o Goberno galego este ano en relación á loita contra os incendios forestais --559 lumes e 15.000 hectáreas-- é "moi ambicioso". No entanto, asegurou que, aínda que "vai ser difícil", non van deixar "de tentalo".

Nunha entrevista en RNE recollida por Europa Press, Fernández-Couto considera que o operativo contra incendios para este ano é "adecuado á realidade", é dicir, a "un nivel medio-alto de incidencia". "Estamos a loitar contra unha actividade delituosa, que é moi alta e dispárase en condicións extremas", apostilou en relación aos incendios provocados.

Sobre a lexislación forestal galega, cre que é "adecuada e moi específica" pero, no entanto, admite que "hai incumprimento". "Hai unha inspección sancionadora detrás, pero debería haber máis", subliñou.

As dúas cuestións que dificultan a acción do operativo contra incendios son as "plantacións ilegais" e a ausencia de distancias entre as plantacións e o resto da contorna.

A continuación, precisou que en condicións extremas o operativo ten que facer fronte cada día a "60, 80, 100 ou 120 lumes", e algúns se complican, indicou, debido ás "condicións atmosféricas", ao "combustible no monte" e porque hai veces que hai que "atallar varios lumes ao mesmo tempo".

Preguntado polo nivel de risco no que se atopa Galicia actualmente, sinalou que se trata dun nivel "moderado", salvo algún caso no "sueste de Galicia", preto de Castela e León.