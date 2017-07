O presidente da Confederación de Empresarios de Galicia, Antón Arias, considera que, a día de hoxe, é "difícil" unha solución para o conflito do transporte de viaxeiros por estrada, do que dixo que está "bastante enconado".

Antón Arias, presidente da patronal galega | Fonte: Europa Press

Nunha entrevista en Radio Galega, no entanto, Arias expresou a súa esperanza por que nas negociacións entre as partes consíganse achegar posturas e apostou por facer un "esforzo realmente importante" nesta semana.

"Eu espero que isto non entre nun canellón sen saída e que entre todos sexamos capaces de atopar unha solución", afirmou Arias, quen, con todo, admitiu que "é certo que queda moi pouquiño tempo porque hai un anuncio de folga indefinida para a semana que entra e quedan poucos días de negociación".

"Haberá que facer un esforzo realmente importante", sinalou, xa que sostén que, a día de hoxe, "é difícil albiscar unha solución". "Se isto vai adquirir un carácter indefinido os efectos van ser moi importantes no conxunto da economía galega", augurou.

E é que Xunta, sindicatos e patronal do transporte de pasaxeiros afrontan a partir do luns unha semana crave nas súas negociacións para evitar a folga indefinida no sector, convocada a partir do xoves, día 13.

Os últimos días estiveron marcados por tímidos avances e retrocesos nun conflito que provocou xa seis xornadas de folga e no que o tres partes implicadas non lograron pechar aínda acordos.

CONFLITO DO METAL

Onde si se mostrou máis optimista Antón Arias foi no conflito do metal da provincia da Coruña, xa que ve "probable" que haxa acordo. "É probable que esteamos preto dun acordo", precisou, baseando a súa previsión en que "a semana pasada asinouse en Pontevedra un preacordo que, de momento, recolle unhas condicións por baixo do que xa está acordado na Coruña".

"Eu creo que nesa nova situación podemos alcanzar un acordo na negociación do convenio do metal da Coruña", opinou o presidente da CEG.

POSIBLE SUBIDA SALARIAL

Cuestionado sobre as probabilidades de que neste mes de xullo chéguese a un acordo para unha subida salarial, Arias mostrouse tamén optimista: "Hai moitas posibilidades".

E é que argumentou que os axentes implicados xa falan da necesidade de incrementar os soldos, ademais de referirse a as declaracións da ministra de Emprego, Fátima Báñez, quen dixo hai uns días que "é o momento de que a subida de salarios en España compásese ao ritmo de crecemento do emprego".

Outro factor que facilitaría ese acordo, apuntou Arias, é que xa finalizou a fase congresual dos sindicatos, polo que, na súa opinión, "os interlocutores están máis concentrados".

PATRONAL GALEGA

No que respecta á situación interna da patronal galega, Arias asegura que sempre se sentiu apoiado e que "as críticas se reconduciron". "O marco no que se estaban producindo as críticas [...] non era o idóneo. O que si vexo é que a cousa está máis tranquila", subliñou.

Nesta mesma liña, explicou que "quizais se está vendo" que o plan formulado é "viable" e "está a axudar a fortalecer á CEG". Por todo iso, considera que "as críticas se están reconducindo".