Un incendio nunha palleira en Taboada (Lugo) afecta as propiedades lindeiras

Unha palleira repleta de leña ardeu por completo esta tarde en Taboada (Lugo). O incendio propagouse a unha casa e a un alpendre lindeiro. No caso da vivenda, o lume afectou a unha parte da fachada e ao tellado.

A situación a esta hora permanece controlada debido á rápida intervención dos efectivos de emerxencia, tal e como precisou o CAE 112 Galicia.

O incendio rexístrase na aldea de Friamonde, na parroquia de Mourelle. O 112 Galicia recibiu unha chamada da Garda Civil ás 15:45 horas deste domingo alertando da situación.

Desde a central de emerxencias do 112 informouse enseguida aos Bombeiros de Chantada, ao GES de Monterroso e a Protección Civil. A situación tamén foi posta en coñecemento do 061-Urxencias Sanitarias, que decidiu mobilizar ata o punto unha ambulancia. Con todo, polo momento non hai constancia de persoas afectadas.