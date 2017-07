O presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, considera que o 'Vigo Seafest' é "unha aposta con éxito" e asegurou que a cidade olívica é a "capital europea da pesca". "Todas as organizacións que conforman ARVI (Cooperativa de Armadores de Vigo) tiveron unha idea feliz e creo que esta primeira edición, que probablemente haxa máis e mesmo con máis intensidade no futuro, é unha gran idea", explicou aos medios.

O presidente da Xunta no 'Vigo SeaFest' | Fonte: Europa Press

A continuación, asegurou que "ninguén discute que Vigo é a capital europea da pesca", pero fixo fincapé en que a Xunta quere que sexa "un punto central na axenda gastronómica de España e un lugar para atraer turismo".

"Todos os produtos do mar hai que polos en valor. Temos unha excelente materia prima, somos o primeiro porto pesqueiro en pesca fresca e conxelada de Europa, pero quedábanos seguir traballando nesa cadea de engadir valor", sinalou, para logo destacar que o peixe ten unha gran capacidade nutricional, así como moitas posibilidades de presentación.

Por iso, considera que o 'Vigo SeaFest' foi "unha aposta con éxito" e animou á mocidade a comer peixe e a "non tomar produtos azucarados e cheos de colesterol que engordan e non nutren".

Acto seguido, destacou a gastronomía "de primeira calidade" do 'Vigo SeaFest', que contou coa presenza durante este fin de semana de 12 chefs galegos. Neste sentido, apostou por unir "pesca, gastronomía e turismo" para "concretar unha data importantísima" na gastronomía, no lecer e na cultura galega e española.

A continuación, felicitou á industria pesqueira, que xunto coa naval e a automoción, representa unha das grandes industrias de Vigo, dando traballo a "case 30.000 persoas só en Vigo" e cun valor de venda de "máis de 600 millóns de euros". "Este festival do mar formará parte dos eventos turísticos e gastronómicos de España", vaticinou.

Para finalizar, Feijóo asegurou que a Xunta seguirá apoiando as próximas edicións deste festival do mar.

"EXCEPCIONAL" AFLUENCIA

Pola súa banda, o alcalde de Vigo, Abel Caballero, destacou este domingo a última hora da tarde a "excepcional" afluencia de xente do 'Vigo SeaFest', un espazo de 25 metros cadrados que conta con decoración relacionada co mar galego e con exhibicións e obradoiros artesáns.

Para o rexedor olívico, este evento trátase de "un logro da cidade excepcional". "Quero felicitar a ARVI (Cooperativa de Armadores de Vigo) e agradecer o apoio da Deputación", subliñou, xusto antes de sinalar que o ente provincial apoiou devandito evento con 50.00 euros, mentres que o Concello fíxoo con 105.000.

A continuación, aseguroulle á Cooperativa de Armadores de Vigo que conta co apoio do Consistorio para repetir o 'Vigo SeaFest' o ano que vén, xa que, a xuízo de Caballero, tivo "un éxito moi notable". "(Trátase de) a posta en valor do peixe como centro dunha reunión gastronómica desta envergadura", destacou o alcalde, quen tamén fixo fincapé en que "as colas ían rápido".

Preguntado por se o 'Vigo SeaFest' é o que necesitaba o sector, o alcalde considera que se trata de "un paso adiante máis da cidade", á vez que destacou que este evento se centre no consumo, con prezos "moi alcanzables" e produtos "de altísimo nivel".