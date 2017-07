Arrinca o Celta de Unzué

A tan só seis semanas do arrinque da Liga, bota a andar o Celta de Juan Carlos Unzué. Ás 9.30 horas están convocados os xogadores na Madroa, con tan só unha cara nova: Maxi Gómez, dianteiro de 20 anos do Defensor uruguaio, xa que a outra fichaxe celeste ata o de agora é Jozabed Sánchez, agora en propiedade pero cedido a métade do curso pasado polo Fulham.

Juan Carlos Unzué e o presidente Carlos Mouriño, na firma do contrato. | Fonte: @RCCelta

Tras tres brillantes campañas co arxentino Eduardo Berizzo (dúas semifinais de Copa e unha da Europa League), Unzué afronta aos 50 anos no Celta o seu primeiro gran reto como primeiro adestrador nun banco de Primeira. O técnico navarro regresa a Balaídos, onde xa estivera como segundo de Luis Enrique, co corpo técnico que acompañaba ao asturiano no Barça: o segundo Robert Moreno, o preparador físico Rafael Pol e o sicólogo Joaquín Valdés.

Á espera dos internacionais, o Celta 2017-18 arrinca hoxe con 18 xogadores: o porteiro Sergio Álvarez; os defensas Hugo Mallo, David Costas, Sergi Gómez, Gustavo Cabral, Andreu Fontás e Facundo Roncaglia; os centrocampistas Nemanja Radoja, Daniel Wass, Pape Cheikh, Jozabed, Álex López, Borja Fernández e Dejan Drazic; e os dianteiros Maxi Gómez, que leva xa dez días adestrando na Madroa, Claudio Beauvue, Josep Señé e André Hjulsager, que renunciou á métade das vacacións para regresar antes. O plantel do primeiro equipo verase reforzado por catro futbolistas do filial: o porteiro Iván Villar, Brais Méndez, Diego Alende e Diego Pampín, este reclutado a última hora trala marcha de Samu Araújo ao Barça B, onde xogará cedido a vindeira campaña tras executar unha cláusula do seu contrato.

Os internacionais Iago Aspas, John Guidetti e Pione Sisto teñen de vacacións unha semana máis, ata o día 17, mentres que Jonny e Rubén Blanco (Europeo sub-21) e os chilenos Chelo Díaz e Tucu Hernández (Copa Confederacións) volverán o día 25, xusto a tempo para viaxar á concentración en Inglaterra.

O Celta xa conseguiu a saída de seis xogadores: os composteláns Álvaro Lemos (Lens) e Borja Iglesias (Zaragoza) cedidos, Carles Planas e Giuseppe Rossi que non renovaron, Levy Madinda que rescindidu contrato e Theo Bongonda, cedido ao Trabzonspor turco. Pero aínda deberán saír máis: Álex López, Borja Fernández, Señé e Drazic. E, sobre todo, aínda deberán chegar dúas das catro fichaxes solicitadas por Unzué, que disporá dun plantel máis ben curto (22-23 xogadores) para afrontar as dúas competicións: Liga e Copa.

Como en todas as pretempadas en todos os equipos, a primeira semana de traballo será intensa: dobres sesións agás o mércores (recoñecementos médicos) e sábado. O domingo, descanso.