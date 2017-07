Cruceiro de Roo mobilízase contra o peche do CEIP Emilio Navasqües

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria consumou a reorganización do mapa de centros de Galicia para o próximo curso, pola que se formalizan distintas fusións, integracións e transformación de centros públicos integrados que levan á extinción do CEIP Emilio Navasqües de Outes e do CPI Monte Caxado nas Pontes.

Estudantes, pais, nais e mestres protestaron en Compostela ante a Xunta contra o peche de centros educativos | Fonte: @EsquerdaUnida

Esta decisión, comunicada aos centros nas xornadas previas ao fin de curso, xerou unha resposta dos veciños das localidades afectadas, as críticas de sindicatos de profesorado e dos partidos da oposición. Todo iso desembocou nunha multitudinaria marcha que rodeou as instalacións da Xunta en Santiago de Compostela.

Pilar Aymara visitou CEIP Emilio Navasqües, na parroquina de Cruceiro de Roo, en Outes. Alí, en pleno, verán, continúan as mobilizacións.