A nova xornada de folga de examinadores de tráfico suspende outras 400 probas en Galicia

A nova xornada de folga de examinadores de tráfico convocada este luns volve ter un seguimento maioritario, de 41 dos 43 examinadores no país, e supuxo a suspensión de novo dunhas 400 probas de circulación en Galicia. Así o asegurou a delegada en Galicia da Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra), Vanesa Fernández, que tamén é membro do comité de folga, quen explicou que en Galicia esta xornada acudiron a traballar un examinador na Coruña e outro en Pontevedra.

Coche de autoescola.

Desde o inicio da folga, segundo os datos de Asextra, suspendéronse en Galicia unha media de 300 probas de condución cada xornada de paro (entre 300 e 400).

Fernández manifestou que as mobilizacións dos examinadores "continúan con máis forza se cabe" e lamentou que "a situación está enquistada por parte da Dirección Xeral de Tráfico (DXT)" xa que "non hai ningunha proposta enriba da mesa" para resolver o conflito para desconvocar a folga, que se mantén ata o 31 de xullo de luns a mércores.

Respecto diso, a delegada en Galicia de Asextra recalcou que por parte da DXT "dan por solucionado o conflito co anuncio da oferta de emprego" que, segundo sostén Vanesa Fernández, "non responde a ningunha das demandas".

CALENDARIO

Neste sentido, Fernández lembrou que durante o mes de xullo manterán o tres convocatorias de folga semanais, mentres que en agosto, xa que a metade do persoal estará de vacacións e moitas xefaturas pechan, se non hai unha solución a folga pasará a ter carácter indefinido desde setembro.

"Non hai ningunha proposta enriba da mesa", lamentou a delegada de Asextra en Galicia, quen pediu por parte do comité de folga á DXT que non lles faga "perder o tempo" se non teñen ningunha proposta para solucionar o conflito laboral.