Margarita Robles, Odón Elorza e deputados galegos do PSOE no Congreso reciben este luns ás vítimas

A portavoz do PSOE no Congreso, Margarita Robles, o vasco Odón Elorza e deputados galegos reciben este luns pola tarde a unha representación da plataforma de vítimas do accidente do tren Alvia ocorrido en Angrois o 24 de xullo de 2013, fai agora case catro anos.

O encontro está previsto para as 16,30 horas nas oficinas dos socialistas na Cámara Baixa, e nela os afectados prevén reclamar un compromiso claro coa comisión de investigación política que esixen desde que se produciu o sinistro, para depurar eventuais responsabilidades e para "que se saiba toda a verdade" sobre unha traxedia que deixou 80 mortos e 144 feridos.

Xunto a esta comisión, tamén solicitan outra de carácter técnico, para substituír o informe sobre o descarrilamento que elaborou a CIAF, órgano colexiado do Ministerio de Fomento que unicamente responsabilizou ao maquinista e ao exceso de velocidade do sucedido.

Con todo, o portavoz da plataforma, Jesús Domínguez, advirte de que calquera compromiso que non implique un apoio explícito ás dúas comisións, a política e a técnica, "sería unha tomadura de pelo".

En declaracións a Europa Press, adiantou, de feito, que a súa intención é trasladar ao grupo socialista que o que queren as vítimas é "que se poñan de acordo con En Marea, con Cidadáns, con ERC e co grupo mixto, mesmo co PP, para que a comisión de investigación sexa unha cousa de todos". "É un tema que afecta a todos, a seguridade e o respecto á verdade", incidiu.

ANTECEDENTES

O pasado 31 de maio, xusto despois de que Pedro Sánchez gañase as primarias do partido, o grupo do PSOE na Cámara Baixa escenificou o cambio de postura a favor da comisión parlamentaria para depurar eventuais responsabilidades políticas polo accidente.

Naquela cita estiveron presentes o por entón portavoz na comisión de Fomento do Congreso, César Joaquín Ramos, quen centrou a súa intervención no apoio á comisión técnica; pero tamén Elorza, Zaida Cantera e os galegos Pilar Cancela e Ricardo García Mira, quen se mostraron partidarios da comisión de investigación política.

Previamente, en abril de 2016, o pleno do Congreso tumbou, cos votos de PP e PSOE, a petición de En Marea, Podemos, en Comú Podem, e parte do grupo mixto para que a Cámara crease a mencionada comisión de investigación.

Xa en abril de 2017, o PP, o PSOE e Cidadáns impediron na mesa do Congreso que a xunta de portavoces puidese pór data ao debate de novo da comisión de investigación sobre o sinistro, cuxa petición rexistrara En Marea.

A continuación, en maio deste ano, o PSdeG fixo explícito nunha votación o seu apoio por primeira vez en Galicia a unha investigación parlamentaria, que apoia que leve a cabo no Congreso. Isto foi así xa que En Marea retirou o punto relativo á demanda doutra investigación no Parlamento galego, o que sempre motivou a súa abstención, segundo a argumentación socialista.