Xunta e sindicatos de transporte volven reunirse este luns e o martes a cita será entre centrais e patronal

A Consellería de Infraestruturas e os sindicatos do transporte de viaxeiros por estrada volven reunirse a partir das 17,30 horas este luns, para abordar o principio de acordo sobre as cláusulas sociais dos novos convenios deste servizo, unha vez que as centrais avanzaron no devandito documento nun encontro esta mañá.

Autobuses folga Ourense | Fonte: Europa Press

Para este martes a cita está prevista entre representantes dos traballadores (UGT, CC.OO. e CIG) e da patronal (son catro federacións: Anetra, Fegabús, Transgacar, por unha banda, máis belixerantes contra o plan da Xunta; e Fegatravi, por outro).

As negociacións avanzan contrarreloxo, posto que hai convocadas dúas novas xornadas de folga (a sétima e a oitava) para este martes e mércores, e desde o xoves poderá facerse indefinida para todos os días da semana.

Respecto diso, fontes sindicais consultadas por Europa Press sinalaron que o paro indefinido segue sobre a mesa, a pesar de que nos últimos días producíronse avances coa administración --xa hai unha cláusula de subrogación asinada por ambas as partes e agora a idea é subscribir o acordo sobre as cláusulas sociais dos convenios--.

E é que, de pecharse tamén este acordo co Goberno galego, os sindicatos non contemplan a desconvocatoria "mentres non se teñan os convenios pechados", cuestión que fundamentalmente incumbe aos responsables das empresas.