O 71% das contratacións do Concello da Estrada en 2016 foron a dedo

O goberno do PP adxudicou en 2016 o 71% dos contratos de obras, subministros e servizos utilizando o procedemento de negociado sen publicidade e adxudicación directa, ou o que é o mesmo, a adxudicación a dedo. É a denuncia que fai o concelleiro do BNG, Xosé Magariños.

Á esquerda, o alcalde da Estrada, Rueda e Faílde, de uniforme, nun acto oficial na Estrada nunha imaxe da web de Vicepresidencia

Segundo explicou o portavoz do BNG dos 3.195.014,21 euros adxudicados polo concello, só 914.054,71 euros se adxudicaron mediante concurso público. O resto foi a dedo; en concreto, 1.630.033,91 euros mediante o negociado sen publicidade e 650.925,85 euros mediante a adxudicación directa. As adxudicacións mediante o procedemento de negociado con publicidade foron de cero euros.

“O alcalde dirá que a lei ampárao para adxudicar contratos públicos mediante o procedemento negociado sen publicidade, onde o goberno convida só a determinadas empresas a participar nos concursos, no canto de publicitar e abrir o abano de posibilidades entre todas as empresas interesadas”, indicou o concelleiro do BNG, Xosé Magariños. “Sen embargo”, engadiu, “aí está toda a corrupción do caso Gürtel para demostrar que este procedemento que utiliza o PP da Estrada préstase para todo tipo de chanchullos”.

Esta información coñécese logo da demisión como coordinador de Protección Civil da Estrada de Carlos Faílde, quen, ademais de cargo do PP local, ten empresas que contrataron tanto co propio consistorio estradense, como con Vicepresidencia da Xunta.

"Abuso da lei de contratos"

"O goberno do PP fai uso e abuso da lei de contratos da administración pública e os datos da Conta Xeral demostran que a xestión do PP é escurantista, pouco transparente e, vendo o que está a pasar co caso Failde, a sombra do sospeita sobrevoa o PP da Estrada”, denuncian desde o BNG.

Facturas de Emersafe ao Concello da Estrada en 2015, incluído reparación de camión de bombeiros

Por iso, esta formación rexistrará nos próximos días un escrito onde pedirá un desglose “con nomes e apelidos e importe” de todas as adxudicacións de 2016 para fiscalizar a xestión do PP porque cren que "é escurantista e pouco transparente como se acaba de ver”.

Para o BNG as adxudicación públicas deben estar libre de toda sospeita. Neste sentido, o concelleiro nacionalista propón que “con carácter xeral aqueles contratos que deba realizar o concello (con provedores, de obras, …) realizaranse por procedementos que inclúan a publicidade fuxindo das adxudicacións directas e os Negociados Sen Publicidade (obviamente naqueles nos que polo obxecto e contía a lei non o esixe), establecendo un Regulamento Municipal de Contratación, así coma a publicación de todos os contratos e un estrato anual dos pagos realizados a cada unha das empresas que inclúa a razón social, o concepto e o importe abonado polo Concello".