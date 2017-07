Científicas da USC demostran a posibilidade de perder peso sen alterar a cantidade de alimento inxerido

O grupo de NeurObesidad da Universidade de Santiago de Compostela (USC) comprobou cun rato modificado xeneticamente que é posible perder peso sen variar a cantidade de comida inxerida. Segundo informou a USC, trátase dun traballo publicado na revista 'Cell Metabolism', no que Noelia Martínez Sánchez e Patricia Seoane Collazo, do grupo de NeurObesidade, "describen por vez primeira o mecanismo molecular que explica cientificamente este novo paso fronte á obesidade".

Grupo de NeuroObesidad da USC. | Fonte: Europa Press

En concreto, as investigadoras demostraron que o hipotálamo regula integramente o metabolismo lipídico corporal, é dicir, a produción de graxas no fígado.

"O grupo da USC demostra que as hormonas tiroideas, actuando directamente no hipotálamo, promoven a produción de graxas no fígado", explica a USC, que engade que estas graxas serían "enviadas" a través da circulación sanguínea ao tecido adiposo pardo onde se "queiman", aumentando o gasto calórico.

Ademais da identificación deste mecanismo, a USC resalta que "igualmente nova é a forma de constatalo, xa que as investigadoras do grupo xeraron por vez primeira un rato deficiente na proteína AMPK (AMP-activated protein kinase) nas súas neuronas do hipotálamo". "A importancia desta proteína, involucrada nos primeiros pasos da produción de lípidos, radica na súa sensibilidade a calquera variación nos niveis enerxéticos da célula e o organismo", segundo agrega.

Na investigación tiveron protagonismo ratos xeneticamente modificados nos que se eliminou a proteína AMPK selectivamente nunhas poucas neuronas dunha rexión hipotalámica.

As investigadoras corroboraron que estes animais, comparados con outros sen manipular, presentan un menor peso corporal por unha maior activación da graxa parda sen que se produciu variación algunha no volume de alimento inxerido.

CONCLUSIÓN

A conclusión, en palabras de Noelia Martínez e Patricia Seoane, é que "perden peso comendo o mesmo". As doutoras, mediante estudos farmacolóxicos e xenéticos, demostraron que as hormonas tiroideas inhiben a función de AMPK nunha poboación específica de neuronas hipotalámicas "o que activa dúas rutas moleculares que regulan a función do fígado e da graxa parda —a que non almacena lípidos—, respectivamente".

A investigación conta con financiamento do programa 'Starting Grant do European Research Council' e toma en consideración estudos previos liderados polo investigador Miguel López desenvolvido no Centro de Investigación en Medicamento Molecular e Enfermidades Crónicas da USC (CiMUS) e que tamén se integran no Centro de Investigación Biomédica en Rede-Fisiopatoloxía da Obesidade e Nutrición (CIBERobn).

Ademais, o proxecto foi financiado pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, o Ministerio de Economía, Industria e Competitividade e Atresmedia.