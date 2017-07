As tres federacións empresariais do sector do transporte de viaxeiros por estrada que a semana pasada deron por roto o diálogo coa Xunta reclamaron á conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, "que teña por fin un xesto que permita achegarse a algunha solución ao conflito".

A estación de autobuses de Santiago, durante a folga | Fonte: Europa Press

A través dun comunicado de prensa, Anetra, Fegabús e Transgacar fan referencia a "os temores" transmitidos estes días por forzas políticas, representantes do sector turístico e polo presidente da CEG sobre "as graves consecuencias" para o conxunto da economía galega da extensión do conflito que vive o sector e esperan que estas palabras "teñan algo de impacto no Goberno galego".

Ante a "inminencia" dun novo paro "que ameaza con converterse en indefinido", reclaman á conselleira Vázquez "que mostre por fin unha actitude positiva cara ao diálogo". "Todo o contrario que mostrou o pasado xoves, cando se celebrou unha nova reunión tripartita e practicamente non dirixiu a palabra aos representantes dos empresarios", denuncian.

A "preocupación" entre as empresas, subliñan, alcanza "hoxe un dos picos máis altos" desde que comezou o conflito. E, a continuación, critican que isto é así "sobre todo tras comprobar a pasada semana que Vázquez e o presidente Feijóo pretenden impor o seu controvertido plan de transporte público".

Estas asociacións acusan á Xunta de pretender facelo "sen atender as peticións do sector" e advírtenlle de asumir "a súa condición de responsables únicos e directos das súas nefastas consecuencias en canto ao peche de pequenas e medianas compañías e a perda de moitos postos de traballo".