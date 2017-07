O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, fixo este luns un "chamamento á responsabilidade" para o cumprimento dos servizos mínimos, así como unha "invitación ao diálogo" para evitar o inicio da folga indefinida no sector do transporte de viaxeiros.

En declaracións aos medios antes de participar nunha reunión en Santiago, Rueda confiou en que Xunta, patronal e sindicatos poidan achegar posturas e "avanzar" nas "horas que quedan ata a folga". Para este martes e mércores están convocadas outras dúas xornadas de paros, que se farán indefinidas desde o xoves.

A Xunta, garantiu o vicepresidente, afronta esta folga, que "xa demostrou os prexuízos que pode ocasionar", con "responsabilidade e preocupación" e fixo un chamamento precisamente á "responsabilidade" do sector para que "se respecten os servizos mínimos".

Do mesmo xeito, garantiu que a Xunta "está aberta ao diálogo" tanto para evitar a folga indefinida como para chegar a "acordos" que permitan á comunidade ter un "transporte planificado" e "estabilizado", que "asegure os postos de traballo e as liñas que hai que manter si ou si, sobre todo no rural".

"Estamos xa con negociacións moi avanzadas cos representantes dos traballadores e queremos facelo tamén coa patronal", indicou Alfonso Rueda, que cualificou o transporte de viaxeiros como un sector "vital" para Galicia.