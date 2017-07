Leiceaga espera que o PSOE asuma en Madrid que o accidente debe investigarse no Congreso

O portavoz parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, dixo que espera que o seu partido asuma que a investigación política sobre o sinistro ferroviario que tivo lugar no barrio compostelán de Angrois o 24 de xullo de 2013 debe realizarse no Congreso.

Vos Socialistas Consideran ?Antiregulamentario? Ou Procedemento Escollido Pola X | Fonte: Europa Press

Preguntado en rolda de prensa sobre a reunión que a portavoz do PSOE na Cámara baixa manterá este mesmo luns cunha representación da plataforma de vítimas, Leiceaga comentou que debe ser a propia Margarita Robles quen explicite a súa postura.

Pola súa banda, recalcou que a posición do seu grupo "é clara" á hora de defender que o "ámbito adecuado" para a comisión de investigación que as vítimas e o accidente "merecen" é o Congreso.

De feito, como lembrou o socialista, o PSdeG xa apoiou unha iniciativa de En Marea nese sentido que foi rexeitada cos votos da maioría absoluta do PPdeG.