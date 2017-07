O portavoz parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, criticou este luns que a Xunta pretenda "ventilar" cun debate parlamentario "dunha hora" a modificación dos orzamentos autonómicos e, tras advertir "dúbidas" regulamentarias sobre este proceder, avanzou que estudará a presentación dun recurso.

En rolda de prensa, Leiceaga explicou que o Regulamento do Parlamento reserva o mecanismo de lectura única para cando "a simplicidade do proxecto" así o permita, algo que, ao seu entender, non ocorre coa reforma das contas públicas.

Proba diso, profundou, é que "se alteran ingresos e gastos" e modifícanse, entre outras cuestións, "os concertos educativos e as transferencias ás universidades". Así mesmo, esgrimiu como argumento que a propia Xunta xa ten sinalado unha decena de erros no texto que remitiu á Xunta.

Consciente da vontade do Goberno galego de axilizar a reforma orzamentaria, Leiceaga formulou cinguirse ao trámite ordinario pola vía urxente. Deste xeito, proseguiu, non se "furta o debate parlamentario" nin se "impiden as achegas" dos grupos.

E, tras reprobar esta especie de "todo ou nada", o deputado socialista sinalou que a decisión da Xunta de modificar as contas "dá a razón" á oposición, que xa denunciara a "falta de ambición política" do Executivo autonómico e a "insuficiencia" das partidas de gasto social.

MÁIS FONDOS PARA GASTO SOCIAL

Despois de incidir en que o seu grupo analizará se convén presentar un recurso no caso de que non se acepte a súa reclamación no pleno que arrinca este martes, avanzou que presentará unha emenda á totalidade da proposta de modificación orzamentaria da Xunta.

Así, reclamará pasar dun aumento de 230 millóns de euros a 400, a fin de mellorar a Risga e a atención a dependentes e emigrantes retornados (sobre todo, de Venezuela), abrir novos centros educativos e impulsar o crecemento económico.

A iso súmanse outro cinco millóns de euros para o transporte de viaxeiros por estrada no medio dun conflito que "ameaza con enquistarse" e pon en risco a actividade económica da comunidade.

E, tras detallar que unha das vías polas que se poderían aumentar os recursos públicos é a débeda sen gastos financeiros que habilita o Ministerio de Facenda, Leiceaga opinou que "non é boa estratexia" non utilizar estes fondos.

"Mentres se discute o financiamento autonómico e a repartición do déficit, non é boa estratexia que a Xunta diga que ten cartos dabondo", evidenciou o dirixente socialista, partidario de aumentar diversas partidas.

EN MAREA: "O PP TRATA DE SILENCIAR O DEBATE"

A continuación, noutra comparecencia ante os medios, o portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, deu conta de que o seu grupo pediu unha xunta de portavoces extraordinaria na que reclamará que non leve a cabo esta "tropelía" de "negar" o debate.

"Por hixiene democrática", alegou, un debate destas características debe ter "máis tempo" e permitir que a oposición poida "facer emendas parciais".

Ademais, desde o convencemento de que o PP "trata de silenciar os debates que non lle conveñen" e impedir que "se escoiten alternativas" ás súas formulacións, o responsable da formación rupturista avanzou que o seu grupo presentará unha emenda á totalidade da modificación orzamentaria e reclamará outro procedemento de debate.

E é que, como sinalou, o asunto que se discutirá "non é novo", pois o seu grupo, do mesmo xeito que o resto da oposición, xa advertiu "hai seis meses" de que os orzamentos estaban "mal calculados".

"E dixéronnos que as nosas contas estaban feitas sen rigor", censurou o maxistrado en excedencia, para abundar en que o debate sobre o destino desa contía debería facerse de forma "participada" na sesión plenaria que comeza este martes.

"MALA XESTIÓN E DESGOBERNO"

Villares interpretou que o obxectivo da Xunta con esta tramitación é utilizar os fondos adicionais "sen fiscalización da oposición" e para "destinar a outras fins" diversas partidas.

É o que ocorreu o ano pasado, lembrou, cando un terzo da partida destinada a combater a pobreza enerxética utilizouse para custear a iluminación do complexo cultural do Gaiás.

Esa "mala xestión e desgoberno" caracteriza, dixo, a actuación do PP á fronte de San Caetano, como se evidencia na terceira semana de folga do transporte de viaxeiros por estrada, o inicio das mobilizacións en PSA e o peche de centros educativos.

VÍA "AXUSTADA" AO REGULAMENTO PARA O PP

Cuestionado sobre as críticas da oposición, o portavoz parlamentario do PPdeG, Pedro Puy, lembrou que o debate sobre o procedemento de lectura única desta lei que modifica os orzamentos xa se deu a pasada semana e subliñou que o procedemento, conforme determinaron os letrados da Cámara, "axústase" ao regulamento.

O dirixente popular asegurou que "pode comprender" que a oposición quixese que o trámite se "alongase", pero defendeu que facelo "con urxencia" permitirá ao Goberno galego dispor dos 230 millóns "con maior rapidez", a partir de que se aprobe a modificación.

Igualmente, manifestou que se "axustou nos tempos" para que os grupos poidan realizar as súas "achegas". Así, reafirmouse en que non hai "máis nada que dicir" sobre a demanda de reconsideración do mecanismo utilizado presentada por En Marea e que se debaterá de novo en Xunta de Portavoces este luns.

"É un debate que xa tivemos e que imos volver a ter porque, de acordo co regulamento, antes da lei, hai que ver se estamos ou non a favor do mecanismo, así que o de hoxe é un formalismo eu creo que innecesario", reflexionou, antes de insistir en que o procedemento "se axusta" ao regulamento da Cámara.