O alcalde de Vigo, Abel Caballero, criticou este luns ao presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, polo seu "acto político" na ETEA, e por "acordarse" deses terreos 8 anos despois de iniciar o seu goberno, e investindo "cero euros".

O alcalde de Vigo, Abel Caballero. | Fonte: Europa Press

Caballero fixo estas declaracións na ETEA, a escasos metros de onde Feijóo estivera media hora antes na firma de dous convenios entre as consellerías de Facenda e Educación e a Universidade de Vigo (para a rehabilitación dun inmoble no que se vai a instalar a sede do Campus do Mar).

"Hoxe aquí houbo un acto político da Xunta. Feijóo acordouse da ETEA 8 anos despois de gobernar. É moi de Vigo, pero a palabra ETEA non existiu nunca para Feijóo, ata hoxe, que veu levar 5 millóns de euros", ironizou o alcalde, en alusión ao acordo entre o goberno galego e a Zona Franca, polo que o primeiro paga parte da súa débeda por eses terreos revertiendo dúas parcelas valoradas nuns 5,5 millóns, que deixa de pagar en metálico.

Abel Caballero subliñou que, neses 8 anos, o Concello investiu máis de tres millóns nos espazos municipais da ETEA e na súa contorna. Así, lembrou que se rehabilitou un pavillón e creáronse dúas pistas (unha delas recentemente terminada, levantada sobre unha piscina que se recuperou e acabouse tapando por falta de demanda), construíuse un campo de fútbol, recuperouse a praia da Punta, etc.

"En 8 anos a Xunta puxo cero euros, e o Concello 3 millóns", insistiu, e criticou que, pola súa banda, o Goberno galego deixou de pagar 5,5 millóns de euros da ETEA que agora poderá investir, "poñamos por caso, na Coruña".