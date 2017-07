A Xunta de Galicia fixouse como prazo a actual lexislatura para recuperar parte dos espazos da antiga ETEA que se destinarán a uso científico e tecnolóxico, e "entregar á Universidade e ao barrio de Teis as instalacións que merecen".

Feijóo, Salustiano Mato e os conselleiros de Facenda e Educación en Vigo | Fonte: Europa Press

Así o manifestou este luns o presidente do goberno galego, Alberto Núñez Feijóo, durante a firma de dous convenios, entre as consellerías de Educación e Facenda e a institución académica, para a rehabilitación e equipamento do edificio Faraday, onde se instalará a futura sede do Campus do Mar.

En virtude deses convenios, a Xunta achegará, por unha banda, ata 250.000 euros para os traballos previos de deseño e planificación da rehabilitación do edificio Faraday e, por outro, 3 millóns para o equipamento. O investimento nesta reforma completarase con outros dous millóns de euros procedentes de fondos europeos.

Durante o acto de firma dos convenios, celebrado na propia ETEA, Núñez Feijóo apostou por seguir neste "bo camiño" para converter este espazo nun "referente" da investigación mariña e da tecnoloxía relacionada co mar. "O noso obxectivo é entregar á Universidade e a Teis as instalacións que se merecen nesta lexislatura", incidiu.

Ademais, recoñeceu que, ata agora, "ningunha administración pública estivo á altura" da antiga Escola de Transmisións e Electrónica da Armada (ETEA), que sufriu un "abandono institucional" desde o ano 2002, cando a Zona Franca comprou os terreos por 30 millóns de euros ao Ministerio de Defensa.

SEN "VOLTA ATRÁS"

"Hoxe empézase a entregar isto a Teis e a Vigo", proclamou o presidente galego, quen subliñou que, tras solucionar un "complexo expediente desde o punto de vista patrimonial", gandúxase un proxecto que "non ten volta atrás".

Así, incidiu en que ese espazo será un lugar "de intercambio entre a sociedade e a universidade", e avanzou que hai contactos co Goberno para que se traslade á ETEA o Instituto de Investigacións Mariñas, dependente do CSIC. "Estamos na recta final para conseguir que se instale aquí o CSIC. Son absolutamente optimista co acordo que imos asinar co Ministerio de Economía, Industria e Competitividade, e a Secretaría de Estado de Innovación", confirmou.

"MOMENTO HISTÓRICO"

Pola súa banda, o reitor da UVigo, Salustiano Mato, cualificou a firma deste luns como un "momento histórico para a Universidade", xa que é "o auténtico primeiro paso" da actuación da UVigo para que a ETEA convértase en sede do Campus do Mar.

Mato recalcou a importancia desta actuación, non só para a institución académica, senón "para Vigo e para Galicia", xa que ese espazo será "o gran escaparate das ciencias mariñas e dos produtos do mar".

Finalmente, o reitor agradeceu o "compromiso" da Xunta e do presidente Feijóo, despois de "10 anos de parálises", e tras recoñecer que "foi difícil conseguir unha saída adecuada" ao bloqueo da recuperación da ETEA.

CONVENIO CON ZONA FRANCA

Ademais do acordo coa Universidade de Vigo e co Goberno (pendente de subscribirse), a Xunta ten pendente a firma dun convenio co Consorcio da Zona Franca. En virtude dese acordo, o goberno galego reverterá dúas parcelas, que volverán ser titularidade do organismo estatal.

Así, Zona Franca poderá ceder o edificio Faraday á Universidade (por 40 anos), e investirá 3 millóns de euros na recuperación doutro inmoble, o edificio Siemens, para construír unha aceleradora de empresas e un centro de innovación gastronómica.

Este convenio con Zona Franca reflicte que a Xunta tiña pendentes de pago 11,2 millóns de euros dos terreos dos ETEA, e que agora abonará da seguinte maneira: 5,7 millóns pagaranse mediante un plan de 8 anualidades, a razón de algo máis de 700.000 euros cada ano; o resto, compénsase mediante a devolución desas dúas parcelas, valoradas en 5,5 millóns.