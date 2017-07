Dous anos de prisión e cinco de liberdade vixiada para un mozo por catro incendios na contorna de Ourense

O procesado Santiago B.L., de 29 anos, recoñeceu este luns na Audiencia Provincial de Ourense provocar catro incendios na contorna de Ourense e aceptou a petición da Fiscalía de dous anos de prisión e liberdade vixiada durante cinco anos, con obrigación de someterse a un tratamento psicolóxico e psiquiátrico durante ese tempo.

O xuízo non chegou a celebrarse ao producirse un acordo entre a defensa e a Fiscalía. Nun primeiro momento a acusación reclamaba unha pena de cinco anos e medio de prisión por un delito continuado de incendio forestal (cuxa pena máxima alcanza o seis anos de prisión).

A rebaixa da pena produciuse despois de que Fiscalía apreciase unha eximente incompleta "moi cualificada" no acusado por considerar que padece "un trastorno mixto da personalidade" que "limita de modo relevante a súa capacidade intelectiva e volitiva".

Así o acusado, que leva contorna a un ano ingresado no centro penal de Pereiro de Aguiar (Ourense) deberá afrontar unha pena de dous anos de prisión e unha multa de dez meses a razón de dous euros diarios, coa responsabilidade persoal subsidiaria en caso de falta de pagamento.

Tamén aceptou cinco anos de liberdade vixiada. Durante este período o acusado terá que someterse a un tratamento psicolóxico e psiquiátrico. A Fiscalía apuntou que pedirá informes bimensuais aos encargados de avaliar a evolución psicolóxica do acusado. En caso de non acudir a estas citas ingresará en prisión.

OS FEITOS

Os feitos xulgados tiveron lugar entre as 16,55 e as 21,00 horas do 8 de xuño de 2016 cando o acusado se desprazou nunha moto e cun chisqueiro polos concellos de Barbadás e San Cibrao das Viñas (na contorna da capital ourensá) e provocou catro incendios.

O primeiro deles, á beira da estrada de Barbadás, afectou a 0,01 hectáreas de monte arboledo. O segundo, en Soutopenedo (San Cibrao das Viñas), queimou 2,20 hectáreas de monte raso.

Os outros dous lumes tiveron lugar en Pontón (Barbadás), onde arderon 0,08 hectáreas de arborado; e preto da localidade de Bentraces (Barbadás), onde as lapas afectaron a 0,16 hectáreas de arborado.

O acusado aínda está pendente dun xuízo por outro catro incendios no ano 2016. A Fiscalía confirmou que aínda non hai data para esta citación.