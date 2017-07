O portavoz parlamentario do PPdeG, Pedro Puy, insistiu en que serán os servizos xurídicos da Cámara os que marcarán "a folla de ruta" a seguir en relación ao novo veto do Goberno a que se debata no Congreso dos Deputados a iniciativa unánime de O Hórreo en demanda do traspaso a Galicia da AP-9.

Pedro Puy | Fonte: Europa Press

Preguntado respecto diso, Puy sinalou que, polo momento, só transcendeu o contido do informe e como xa manifestara, insistiu en que, cando se formalice a notificación, será a Mesa do Parlamento a que terá que tomar unha decisión "aconsellada" polos servizos xurídicos.

Así se fixo, lembrou, no primeiro veto do Goberno. Entón, os servizos xurídicos recomendaron a substitución dun artigo para tentar sortear os impedimentos (sobre todo en termos económicos) que aducía o Executivo central.

"Por iso nos sorprende a negativa de Fomento", remarcou, antes de recoñecer que, á espera dos pasos que dea a Cámara, "a capacidade de marxe xurídica, tendo en conta os poderes constitucionais que se lle atribúen tanto ás cámaras autonómicas como ao Congreso, pode ser máis estreito en conflitos deste estilo".

"Compartimos a idea de recorrer aos servizos xurídicos. A partir de aí, iremos vendo en que medida aconsellan unha folla de ruta ou outra", concluíu.

PLENO "LONGO"

Tras a reunión do seu Grupo, Puy aproveitou para repasar os puntos que comporán o pleno desta semana, que será "longo" e no que, remarcou, "o 85 por cento dos asuntos" debátense a instancias da oposición.

Entre as medidas que se debaterán está a lei que permitirá modificar os orzamentos galegos deste ano para sumar 230 millóns de euros.

"A XUNTA SEGUIRÁ NEGOCIANDO" NO TRANSPORTE

Tamén destacou a comparecencia da conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, para informar da situación e perspectivas do Plan de Transporte Público. "A Xunta seguirá negociando", remarcou, convencido de que o novo mapa está encamiñado a "mellorar" o servizo, sobre todo no rural.

Igualmente, á Cámara desprazarase o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, para explicar o peche de centros educativos, a supresión de postos docentes e a oferta educativa para o próximo curso.

Por outra banda, os populares impulsarán dúas proposicións non de lei: para garantir seguridade viaria aos ciclistas e sobre a modificación do texto refundido da Lei reguladora de facendas locais no relativo ao imposto sobre os incrementos de valor dos terreos de natureza urbana e as medidas a tomar para a devolución das cantidades cobradas aos contribuíntes afectados.