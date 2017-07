A comisión das caixas espera resposta do FROB e que outros organismos remitan máis datos para pechar o ditame

Os traballos da comisión de investigación sobre as extintas caixas galegas activada no Parlamento seguirán á espera de obter nova documentación, xa que o Fondo de Reestruturación Ordenada Bancaria (FROB) non respondeu e confíase aínda en poder obter datos que negaron outros organismos nunha primeira consulta.

Así o ratificou o portavoz parlamentario do PPdeG, Pedro Puy, nunha rolda de prensa no Pazo do Hórreo. Nela, concretou, tras a reunión da súa Mesa, que a comisión das caixas reunirase este xoves cun punto na súa orde do día: a modificación do plan de traballo aprobado coa inclusión de nova información.

Tras a reactivación da comisión das caixas, o dirixente popular asegurara que confiaba en que os traballos se puidesen acabar antes de que concluíse o actual período de sesións, este mesmo mes, pero o ditame finalmente terá que esperar.

"A comisión está a traballar e pediuse nova información á Xunta, ao FROB, á Sociedade de Xestión de Activos procedentes da Reestruturación Bancaria (Sareb) e a Abanca", explicou Puy, quen concretou que o FROB aínda non contestou e o resto si o fixo, aínda que en diferente medida.

"RECONSIDERAR" A NEGATIVA

"A Xunta fíxoo a satisfacción e os outros dous denegaron parte da información, así que desde a ponencia pediulles que reconsiderasen a súa postura", explicou Puy, quen se mostrou "optimista" con que algún dos organismos polo menos si envíe máis datos.

Entre outras cuestións, a Sareb negouse a informar á comisión das caixas sobre os activos traspasados por parte de NCG Banco. Aduciu que se trataba de información que "afecta a persoas físicas" e suxeita ás "obrigacións de confidencialidade" recollidas na lei e no acordo asinado con NCG Banco.

No seu día o BNG tamén denunciou que Abanca negara documentación sobre a indemnización do exdirectivo José Luís Méndez.

Á espera do que ocorra con esta documentación, Puy ratificou que os traballos e o ditame non se poden pechar mentres haxa información que se considera "necesaria" pendente de ser incorporada.