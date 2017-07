Xulgan o ex-militar galego acusado de propaganda xihadista

A Audiencia Nacional xulga este martes o ex-militar galego Octavio Miguel Cadelo, acusado de enaltecer o terrorismo xihadista, despois de que non se presentase á vista do pasado 21 de xuño. Trátase da segunda ocasión na que o acusado planta ao tribunal, xa que igualmente non se presentou a un anterior xuízo, por feitos similiares, do que cando se celebrou saíu absolto.

Xihadista en Siria | Fonte: periodistadigital.com

Nesta ocasión a Fiscalía acúsao de publicar nos seus perfís de redes sociais comentarios e vídeos nos que mostraba a súa animadversión ás homenaxes recibidas pola vítima de ETA Miguel Ángel Blanco e enxalzaba o terrorismo xihadista.

O fiscal do caso solicita dous anos e oito meses de cárcere e dez de inhabilitación absoluta para o ex-militar por delito de enaltecemento do terrorismo en relación aos devanditos contidos publicados en maio de 2016. En concreto, refírese a un vídeo de seis minutos de duración subido a Youtube no que cualifica de "vergoñoso" que se lle dedicase unha rúa a Blanco.

Na gravación aseguraba que lle parecía unha "aberración" o asasinato do concelleiro de Ermua (País Vasco) pero que lle importaba "un rábano" porque era un "pepero de merda". "Que diferenza hai entre que o matou ETA ou se morreu dun accidente de moto? A min súama porque o tipo era un pepero e estaría por aí pedindo a miña cabeza", engade.

Ademais o fiscal faise eco da difusión de contido "claramente laudatorio e propagandístico das ideas e actividades relacionadas con organizacións terroristas de carácter xihadista", como é a publicación dun vídeo no que se observa o emblema do Estado Islámico e aparecen varios xihadistas participando nun acto de xuramento ao califato.

Igualmente inseriu un arquivo de vídeo titulado 'Camisetas do Estado Islámico' que enlazaban coa páxina web RPG-7 na que se informa do cambio de local e ofrécese a venda de camisetas serigrafiadas cos emblemas e anagramas de organizacións terroristas como Al Qaeda, o Movemento de Resistencia Islámica (Hamás), o partido-milicia xiíta Hezbolá, ou o grupo armado peruano Sendero Luminoso.

ABSOLTO POR FEITOS SIMILARES

Por feitos similares o militar foi xulgado en outubro do ano pasado. Nesa ocasión o xuízo estaba previsto para o mes de xullo pero aprazouse ata setembro porque tampouco se presentou nas dependencias xudiciais, motivo polo cal se ordenou, a petición do Ministerio Público, o seu ingreso en prisión.

O militar foi xulgado por difundir igualmente contidos que enxalzaban o Estado Islámico nos que facía referencia á decapitacións por parte do mesmo e por vender camisetas con imaxes do DAESH.

A Sección Segunda da Sala do Penal absolveuno por estes feitos —ocorridos en 2015— aínda que a presidenta do tribunal Concepción Espejel, emitiu un voto en contra xa que non compartiu que os comentarios e imaxes difundidos en Facebook fosen "meras apreciacións ou críticas" senón feitos constitutivos de delito.

A súa absolución foi confirmada en marzo deste mesmo ano polo Tribunal Supremo ao entender que os textos publicados por Cadelo en Facebook non tiñan un sentido "unívoco e inequivocamente delituosos" para ser condenado por enaltecemento do terrorismo. E destacou que hai condutas que poden ser consideradas "tinguidas dunha ambigüidade que as sitúa no límite externo do punible".