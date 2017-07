Defensa do condenado por matar á súa muller no CHUO e acusación particular estudan presentar recurso de casación

A defensa do septuaxenario condenado a 31 anos por asasinato en grao de tentativa e asasinato consumado da súa esposa Isabel Fuentes, de 66 anos, no Hospital de Ourense en 2015, confirmou que recorrerá a sentenza e que estuda pedir a excarceración do seu cliente "por motivos humanitarios".

Mentres, a acusación particular anunciou que se oporá a calquera petición da defensa para que o condenado Aniceto R., de 79 anos, saia de prisión e descartou a posibilidade de que o acusado poida saír porque existen "unha serie de requisitos que o acusado non cumpre".

Tamén informou de que a familia "está a valorar" recorrer a sentenza para pedir que se recoñeza ensañamiento nas agresións e dano moral, a pesar de considerar que "a pena foi brutal" e moi elevada.

A SENTENZA

O pasado xoves fíxose pública a sentenza que condena a Aniceto R. a 19 anos de cárcere por un delito de asasinato consumado, ao considerar que foi el quen arrebatou a vida á súa esposa cando se atopaba ingresada no Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) recuperándose dunha agresión sufrida no domicilio conxugal.

A sentenza tamén lle condena a 12 anos de prisión por un delito de asasinato en grao de tentativa por mor da agresión na vivenda de Pazos, en Verín, un mes antes do asasinato.

O 2 de abril de 2015 Isabel Fontes atopábase tombada no sofá durmida ou vendo a tele e recibiu varios golpes na parte dereita do cranio "que tiñan a intención de matar", segundo recolle a sentenza.

O avogado da defensa, Jorge Temes, confirmou que vai presentar un recurso de casación, aínda que non quixo desvelar as liñas que vai seguir para solicitar unha rebaixa na pena para o seu cliente.

SAÍDA DO CÁRCERE "POR MOTIVOS HUMANITARIOS"

Con todo, dixo que estuda a posibilidade de solicitar un terceiro grao "cando a sentenza sexa en firme" ou "mesmo antes" para Aniceto R. "por razóns humanitarias".

Para o seu avogado esta posibilidade "entra dentro do razoable" pola idade e a saúde do acusado. Aniceto R. sofre unha hemiplejia na zona parcial dereita que lle afecta ao brazo e dificulta os seus movementos, a consecuencia do ictus que sufriu cando se autolesionou tras acabar coa vida da súa esposa no CHUO.

O avogado considera que esta petición "entra dentro do razoable" e incidiu en que "en España non debe haber ningún preso de 77 anos".

Para a acusación particular, exercida polos familiares de Isabel Fuentes, o acusado "non cumpre cos requisitos necesarios" para poder abandonar a prisión nun prazo próximo.

Así, e a pesar de que a lei apunta a posibilidade dunha rebaixa nas condenas para maiores de 70 anos, a avogada Isabel Seijo sinalou que é necesario que haxa unha sentenza en firme (que se demorará se se presenta recurso de casación).

Tamén explicou que sería preciso que o acusado cumprise un terzo dos anos en prisión (neste caso serían dez anos) antes de que se estude a posibilidade dun terceiro grao.

O ACUSADO "DEBERÍA RECOÑECER O DELITO"

Seijo abundou en que a decisión dunha posible saída de prisión recaería no xuíz de vixilancia penal, que debería solicitar un informe de institucións penais e o acusado "tería que recoñecer un delito que agora non recoñece".

A pesar de incidir en que Aniceto R. "non cumpre os requisitos que tería que cumprir" para acollerse a un terceiro grao, a avogada da acusación particular abundou que no caso de que se lle concedese a familia "vaise a opor".

Ademais, a acusación particular estuda presentar un recurso de casación a pesar de recoñecer que "a pena é brutal. A familia exponse esta posibilidade porque quere que se recoñeza que houbo "ensañamiento" coa vítima nas dúas agresións e para solicitar que se lles recoñezan danos morais.

PETICIÓNS INICIAIS

O home enfrontábase a unha pena que oscilaba entre os 39 anos que pedía a Fiscalía e os 49 que reclamaba a acusación particular exercida pola familia da vítima, por senllos delitos de asasinato tentado e asasinado consumado.

Pola súa banda, a defensa solicitaba a absolución da agresión no domicilio familiar e, no caso de que fose recoñecido culpable, tres anos por un delito de lesións. Respecto da agresión no CHUO demandaba catro anos por homicidio consumado e pedía que se tivese como atenuante a existencia dun trastorno mental do acusado.