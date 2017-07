A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, tendeu a man á Xunta para cambiar a política forestal de Galicia, co fin de frear o "monocultivo de eucalipto", e que esta deixe de estar "ao servizo dunha pasteira".

Ana Pontón nunha visita en Marín | Fonte: Europa Press

Ana Pontón acudiu este luns ás portas da fábrica de Ence en Pontevedra porque tiña "moito interese" en contestar "directamente" ás declaracións "tan pouco amigables e descalificatorias" da multinacional así como á "campaña de manipulación social" sobre o impacto que teñen os eucaliptos no medio ambiente e especialmente respecto dos incendios forestais.

A portavoz nacionalista reafirmouse nas súas afirmacións e insistiu en que "o eucalipto é un grave problema para o medio ambiente" e en que converter Galicia nun "gran eucaliptal" significa que "se alimenta que os incendios cada vez sexan maiores" e que teñan un impacto maior.

Así, subliñou que é "necesario" pór en marcha un cambio na política forestal galega.

"ANTÍDOTO CONTRA O LUME"

Pontón asegurou quedarse "de pedra" ao ler a tese de Ence na que sinala que "os eucaliptos son algo así como un antídoto contra o lume" e afirmou que ese argumento "ten a mesma credibilidade que se Bárcenas di que as mordidas e os sobres en B son o mellor antídoto para loitar contra a corrupción".

A portavoz nacional do BNG denunciou que Ence "non só está a contaminar a Ría de Pontevedra, senón que está a hipotecar o futuro" polo que propón á Xunta "pór en marcha un gran acordo de país que deixe atrás o modelo do monocultivo de eucalipto" e se abra unha nova etapa que signifique "riqueza, mellor conservación da biodiversidade galega e unha política eficaz para loitar contra os incendios forestais".

Pontón compareceu ante os medios acompañada polos alcaldes nacionalistas de Bueu e Poio, Félix Juncal e Luciano Sobral; a deputada Eva Villaverde; e os concelleiros pontevedreses Alberto Oubiña e Demetrio Gómez, ademais doutros cargos orgánicos do BNG.

Na súa comparecencia na entrada da factoría de Lourizán dixo que é hora de asumir que "esta política forestal fracasou" e que, ademais, "é temerario non tomar medidas cando hai que tomalas".

MIRAR CARA A PORTUGAL

Considera tamén que non se pode mirar cara a outro lado ante traxedias como a que ocorreu semanas atrás en Portugal cun balance de 64 mortos e máis de 40.000 hectáreas de bosque arrasadas, pois "hai condicións estruturais que son moi parecidas entre Galicia e Portugal". "Hai que tirar conclusións do que pasou", reivindicou.

Ana Pontón tamén aludiu ás "portas xiratorias do PP", que ten no consello de administración da pasteira "a tres exaltos cargos, Isabel Tocino, Carlos del Álamo e Pascual Fernández," mentres "o monte galego está convertido nunha polvoreira". "Claramente esa política de expansión descontrolada do eucalipto é un problema gravísimo", recalcou.

"Temos neste momento máis do dobre do eucalipto do que prevía o plan forestal para o ano 2032", resolveu.