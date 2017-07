Máis de 200 familias galegas residentes en Venezuela terán unha axuda para o seu retorno

O secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, reuniuse con Manuel Pérez Vidal, presidente da Federación Venezolana de Galicia (Fevega), entidade que agrupa a boa parte dos galegos retornados deste país, a quen trasladou o "firme compromiso de colaboración e axuda" da Xunta cos retornados e co galegos que residen en Venezuela.

Rodríguez Miranda co presidente de Fevega | Fonte: Europa Press

Non en balde, segundo indica o Goberno galego nun comunicado, máis de 200 familias galegas residentes neste país terán unha axuda para o seu retorno.

Miranda lembrou que, ademais dos 600.000 euros anuais que Emigración destina para axudar ás comunidades e galegos en Venezuela --especialmente a aqueles membros da diáspora en situación de maior precariedade--, o acordo adoptado no Consello por parte do Goberno galego "duplica" esta cantidade.

Con estes recursos, a Xunta defende que axuda ás familias galegas residentes en Venezuela e agarráchelos no seu retorno. "Estamos a traballar en diferentes mecanismos para paliar as consecuencias desta situación de crecente inestabilidade e tensión, para que os nosos paisanos sintan o respaldo e calor de Galicia", asegurou Miranda.

O secretario xeral lembrou, ademais, que boa parte do investimento social que a Xunta destina aos galegos de Venezuela faise efectiva sobre o terreo grazas á axuda das propias comunidades galegas asentadas no país.

"Elas son os nosos ollos para detectar as situacións delicadas que necesitan da nosa axuda, e as nosas mans para facer efectiva a solidariedade do pobo galego cos paisanos que están a atravesar este duro momento", subliñou.

200 SOLICITUDES DE AXUDAS EN 2017

Ao longo deste ano 2017, a Secretaría Xeral da Emigración recibiu 200 solicitudes de axudas para o retorno de familias galegas residentes en Venezuela en situacións de dificultade, que supoñen o 75 por cento do total (267) das recibidas ata o momento.

A ampliación orzamentaria impulsada pola Xunta e que avanzou o presidente galego, Alberto Núñez Feijóo, cando anunciou a lei para sumar 230 millóns ás contas de 2017 que este martes será aprobada na Cámara, posibilitará que se atendan en breve, na medida en que se cumpran requirimentos da correspondente convocatoria.

Estas dúas liñas de axuda están aínda en prazo de ser solicitadas.