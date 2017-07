O grupo do PSOE no Congreso comprométese coas vítimas a pedir a comisión de investigación política

A dirección do grupo socialista comprometeuse este luns coa plataforma de vítimas do accidente do tren Alvia que custou a vida a 80 persoas e deixou feridas a 144 no barrio compostelán de Angrois fai case catro anos a pedir a creación dunha comisión de investigación de carácter político no Congreso sobre ese sinistro.

Reunión do PSOE no Congreso coas vítimas de Angrois | Fonte: Europa Press

Así o explicou a Europa Press o presidente deste colectivo, Jesús Domínguez, tras a reunión que, xunto con outros representantes das vítimas, mantivo nas Cortes coa portavoz do grupo do PSOE, Margarita Robles, e o secretario de transparencia do partido e tamén deputado, Odón Elorza.

Durante o encontro, a cúpula do grupo socialista trasladou ás vítimas a súa intención de impulsar esa investigación coa que os afectados queren que se depuren responsabilidades políticas. No entanto, será a comisión executiva federal do PSOE a que nas próximas semanas analizará o asunto e decidirá formalmente o cambio de posición do partido sobre esta cuestión.

Fontes socialistas precisaron a Europa Press que a idea é que a dirección do PSOE debata o asunto antes do próximo día 24 de xullo, cando se cumprirán catro anos do sinistro.

