Os sindicatos do metal da Coruña unifican un documento e manteñen a folga á espera de reunirse coa patronal

Os sindicatos UGT, CC.OO. e CIG unificaron un documento sobre as súas esixencias nas negociacións para a renovación do convenio do sector do metal da Coruña.

Manifestación do metal do martes 27 | Fonte: Europa Press

Acordárono nunha reunión de varias horas celebradas este luns en Santiago, onde ademais analizaron o catro xornadas de folga celebradas ata este momento e o tres novos días de paros fixados para os xoves que restan do mes de xullo (13, 20 e 27).

As centrais, segundo fontes sindicais consultadas por Europa Press, manteñen a convocatoria e o chamamento aos traballadores a seguir "unidos na mesma loita", ata lograr avances nas conversacións coa patronal.

Unha patronal coa que esperan reunirse nos próximos días, para o que contan coa mediación do Consello Galego de Relacións Laborais, onde xa mantiveron contactos.