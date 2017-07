Continúa tras varias horas a reunión entre sindicatos do transporte e a Consellería de Infraestruturas

A reunión entre sindicatos do transporte de viaxeiros por estrada e a Consellería de Infraestruturas, para abordar no documento sobre as cláusulas sociais dos novos convenios deste servizo, continúa despois de varias horas.

O encontro comezou ás 17,30 horas e nel as centrais pretendían avanzar tras unha cita de carácter interno celebrada entre UGT, CC.OO. e a CIG na mañá deste luns.

Para este martes, a reunión está prevista entre representantes dos traballadores e da patronal, con catro federacións: Anetra, Fegabús, Transgacar, máis belixerantes contra o plan da Xunta; e Fegatravi.