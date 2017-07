Galicia volverá representar a España ante a UE en materia pesqueira no próximo semestre

Galicia, a través da Consellería do Mar, representará durante o próximo semestre ao resto das comunidades autónomas ante a Unión Europea en materia de pesca.

Galicia volverá representar a España ante a UE en materia pesqueira | Fonte: Europa Press

Así se acordou na tarde deste luns en Madrid no Consello Consultivo de Política Pesqueira para asuntos comunitarios no que participou a conselleira do Mar, Rosa Quintana.

Castela e León cede á comunidade galega este posto, o que permitirá a Galicia unha vez máis "ter voz en Europa". A consellería afronta esta representatividade nun momento "crave", segundo destaca nun comunicado, xa que permitirá estar preto de procesos "de vital interese" para o sector galego, por exemplo o 'brexit' e a negociación dos TAC e cotas de pesca do ano que vén.