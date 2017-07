Sétimo día de folga de autobuses este martes, que será indefinida dende o xoves se non hai avances coa patronal

Galicia afronta este martes a súa sétima xornada de folga de autobuses, que, no caso de que se cumpra o guión dos anteriores días, paralizará en boa parte o transporte de viaxeiros por estrada na comunidade, debido ao elevado incumprimento dos servizos mínimos, fixados para o 40% das liñas regulares.

A estación de autobuses de Santiago, durante a folga | Fonte: Europa Press

O paro deste martes --o primeiro foi o 20 de xuño e repetiuse os días 21, 27 e 28 de xuño e os pasados 4 e 5 de xullo-- producirase nunhas circunstancias diferentes, e é que sobre a mesa está a posibilidade de que dende este xoves 13 a folga convértase en indefinida, todos os días da semana.

Os sindicatos UGT, CC.OO. e CIG xa rexistraron hai días esta convocatoria, que funciona como medida de presión dentro do conflito. Aínda que as negociacións coa Xunta sobre o plan de reordenación do mapa de buses avanzan, nas últimas horas rompeuse a unidade sindical, ao desmarcarse a central nacionalista do acordo sobre cláusulas sociais para os novos convenios.

Tras máis de cinco horas de reunión, UGT e CC.OO. subscribiron este documento no que ambas as partes levaban traballando dende a semana pasada. A CIG, pola súa banda, rexeitou a retirada da prohibición de que aos acompañantes do bus escolar contráteselles por ETT (empresa de traballo temporal).

O outro motivo polo que protestan os traballadores aínda ten verde unha posible solución. Así, os convenios provinciais polos que se rexe o sector, e que tamén afectan os servizos urbanos en cidades como Lugo e Santiago, deben ser abordados entre sindicatos e patronal.

Tras os encontros celebrados este luns, pola mañá entre as propias centrais e pola tarde entre estas e a Consellería de Infraestruturas, para este martes está prevista outra cita a dúas entre representantes dos traballadores e os empresarios, para abordar precisamente a negociación colectiva.

Estes últimos, en concreto tres do catro federacións existentes en Galicia, deron por rotas as conversacións coa administración autonómica a semana pasada, e este luns pedíronlle "un xesto" que permita un novo achegamento para tratar de dar solución ao conflito, polo que varias voces xa alertaron acerca das repercusións na economía xeral da comunidade.

O pasado xoves, o Consello da Xunta autorizou o inicio do procedemento de contratación das novas concesións para o transporte de viaxeiros por estrada --41 contratos--.

Pola súa banda, a conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, comparece este martes no pleno do Parlamento galego a partir das 13,00 horas.