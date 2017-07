O cinco mozos do turismo accidentado na Coruña foron excarcerados polos bombeiros

O cinco novos ocupantes do turismo que se saíu da vía e envorcou na madrugada deste martes na Coruña, un deles falecido, foron excarcerados polos Bombeiros ao quedar atrapados no interior do turismo no que viaxaban.

Segundo informou o 112 Galicia, o vehículo no momento de producirse o accidente circulaba pola Avenida de Alfonso Molina, á altura do Hotel Avenida. Sobre as 2,30 horas varios particulares indicaron ao servizo de emerxencias que, desde as súas vivendas, vían o accidente pero descoñecían o estado dos ocupantes.

Por iso, puxéronse os feitos en coñecemento do persoal do Urxencias Sanitarias, da Policía Local, dos Bombeiros da cidade e de Protección Civil.

Os Bombeiros da Coruña confirmaron que o cinco ocupantes, de entre 16 e 20 anos de idade, tiveron que ser liberados do interior do turismo, que envorcou totalmente.

Catro dos feridos foron trasladados polo persoal sanitario ao Hospital A Coruña e un deles, un home de 16 anos, faleceu no mesmo lugar do sinistro.