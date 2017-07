Hospitalizados con prognóstico grave tres dos mozos feridos no accidente da Coruña e o cuarto está estable

Tres dos mozos feridos este martes de madrugada nun accidente de tráfico na cidade herculina permanecen ingresados no Hospital A Coruña con prognóstico grave e o cuarto con feridas graves, pero "hemodinámicamente estable".

Así o sinalaron a Europa Press fontes hospitalarias, que concretaron que dúas dos feridos, dúas mozas, unha delas unha menor de 16 anos, foron operadas no Hospital A Coruña.

Segundo o parte médico facilitado este martes, a moza C.O.G., de 19 anos, presenta fracturas abertas nunha perna e, tras ser operada, permanece ingresada con feridas graves pero "hemodinámicamente estable".

Mentres, a outra moza operada, unha menor de 16 anos de idade, ten traumatismo abdominal e o seu prognóstico é grave, segundo o parte médico facilitado.

UCI

Pola súa banda, o mozo P.B.P., de 20 anos, presenta traumatismo cranioencefálico e diversos golpes e contusións e atópase na Unidade de Coidados Intensivos con prognóstico grave.

E o outro home ingresado, J.F.S.A., de 18 anos, presenta traumatismo cranioencefálico, ademais de golpes e contusións, e permanece hospitalizado na Unidade de Coidados Intensivos con prognóstico grave.

O sinistro tivo lugar sobre as 2,25 horas deste martes na Avenida Alfonso Molina, sentido entrada á cidade herculina, ao saírse da vía e envorcar un turismo no que viaxaban cinco novos, un dos cales, de 16 anos, faleceu no lugar do sinistro. Todos os ocupantes tiveron que ser rescatados polos Bombeiros da Coruña.