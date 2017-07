Os usuarios de transporte urbano por autobús crecen en maio un 2,9% en Galicia, con 5,4 millóns de viaxeiros

Os usuarios de transporte urbano por autobús creceron un 2,9% en maio en Galicia en relación ao mesmo período do ano anterior, ata os 5,4 millóns de viaxeiros transportados, segundo os datos que publica este martes o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Autobús urbano Santiago de Compostela Galicia viaxeiros autobús urbano | Fonte: Europa Press

De acordo coa información estatística publicada, de media no que vai de ano 2017, a taxa de variación de viaxeiros transportados neste medio incrementouse nun 1,4%.

Por comunidades, a taxa de incremento anual galega (un 2,9%) é a terceira menor. Só a Comunidade Valenciana (2,2%) e Madrid (1,4%) experimentaron crecementos menores en maio con respecto ao ano anterior.

Pola contra, as cifras máis elevadas experiméntaas Estremadura, cun crecemento de usuarios de autobús urbano do 8,9%; Aragón (8,8%), Cataluña e Andalucía (8,3%); e Murcia (6,3%).

A media estatal no que respecta ao número de viaxeiros de transporte urbano por autobús sitúase no 4,7%.

DATOS ESTATAIS

No conxunto do Estado, o número de viaxeiros que optou por viaxar en avión para desprazarse polo interior do país aumentou un 5,8% en maio respecto ao mesmo mes de 2016, mentres que os que elixiron os trens AVE subiron un 3,5%.

En concreto, máis de 3 millóns de usuarios utilizaron o transporte aéreo no quinto mes do ano, cifra similar aos que escolleron o tren de Longa Distancia para os seus desprazamentos, con 2,9 millóns. Dentro deste segmento, os viaxeiros que utilizaron o AVE superaron os 1,9 millóns de usuarios.

O transporte ferroviario foi utilizado por 53,6 millóns de viaxeiros, un 2,2% máis que en maio de 2016, dos cales 47,8 millóns corresponderon a usuarios de proximidade (+2,4%); 2,8 millóns a Media Distancia (-1,4%), e 2,9 millóns a Longa Distancia (+3,3%).

Pola súa banda, o transporte por autobús foi utilizado por 59,9 millóns de viaxeiros en maio, cifra un 1,9% superior á do mesmo mes de 2016.

En conxunto, o número de viaxeiros do transporte interurbano aumentou un 2,2% en maio, ata 117,5 millóns de viaxeiros.

O transporte especial e discrecional aumentou un 1,8% en maio, ata 53,9 millóns de usuarios. O número de pasaxeiros de transporte especial reduciuse un 0,2%, ata 33,6 millóns, cun aumento do transporte escolar do 1,7% e unha baixada do 7,5% do transporte especial laboral.

439,3 MILLÓNS DE VIAXEIROS

Os viaxeiros do transporte discrecional eleváronse un 5,5% no quinto mes do ano, ata 20,3 millóns de usuarios.

En total, o número de viaxeiros que utilizaron o transporte público en maio foi de 439,3 millóns, un 3,9% máis que no mesmo mes de 2016. A taxa de variación do número de pasaxeiros do transporte público do mes de maio sobre o de abril foi do 14,9%.