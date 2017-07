Galicia suma 364 empresas creadas en maio, unha subida do 5,2%, e é a segunda comunidade onde máis caen as disolucións

A constitución de novas sociedades mercantís subiu en Galicia un 5,2% en maio respecto ao mesmo mes de 2016, o que sitúa á comunidade galega como a cuarta cunha maior porcentaxe de incremento. En total, segundo os datos difundidos polo Instituto Nacional de Estatística (INE), creáronse 364 empresas.

O incremento en Galicia contraponse coa situación estatal, onde o número de novas sociedades mercantís retrocedeu un 0,3% en maio respecto ao mesmo mes de 2016, ata sumar 8.783 empresas, mentres que as disolucións empresariais aumentaron un 11,5%.

En Galicia, disolvéronse 79 empresas, o que supón unha baixada da porcentaxe de disolucións do 21,8% en relación ao mesmo mes do ano anterior. Neste caso, a porcentaxe de decremento é o segundo máis acusado de España tras Estremadura (-26,1%).

Todas as empresas constituídas na comunidade galega son sociedades limitadas, cun capital subscrito e desembolsado de 11,8 millóns.

No mes de maio ampliaron capital 105 empresas (104 sociedades limitadas e unha sociedade anónima) por valor de 120,2 millóns de euros. En cambio, reduciron capital 24 empresas.

DATOS ESTATAIS

No conxunto do Estado, segundo os datos do INE, a creación de empresas encadeou en maio dous meses consecutivos de retrocesos interanuais tras afundirse en abril máis dun 18%.

Para a constitución das 8.783 empresas creadas en maio subscribíronse máis de 402 millóns de euros, o que supón un aumento do 5% respecto ao mesmo mes de 2016, mentres que o capital medio subscrito, que se situou en 45.777 euros, avanzou un 5,3% en taxa interanual.

Das 1.508 empresas que se disolveron en maio deste ano, o 77,5% fixérono voluntariamente, o 5,5% por fusión con outras sociedades e o 17% restante por outras causas.

Pola súa banda, o número de sociedades mercantís que ampliaron capital incrementouse un 2,2% no quinto mes do ano, ata as 2.663 empresas. O capital subscrito nas devanditas ampliacións superou os 2.313 millóns de euros, un 14,4% superior ao de maio de 2016, mentres que o capital medio foi de 868.774 euros, un 12% máis.

En taxa mensual (maio sobre abril), a creación de sociedades mercantís aumentou un 12,8%, mentres que a disolución de sociedades incrementouse un 14,5%, rexistrando en ambos os casos os seus maiores repuntes nun mes de maio en polo menos cinco anos.

O 21,4% das sociedades mercantís creadas en maio dedícase ao comercio e o 14,6% a actividades inmobiliarias, financeiras e seguros. En canto ás sociedades disoltas por actividade económica principal, o 20,9% correspondeu ao comercio e o 20,5% á construción.

A actividade con maior capital subscrito nas sociedades mercantís creadas o pasado mes de maio foi a de inmobiliarias, financeiras e seguros, con 202,9 millóns de euros, en tanto que información e comunicacións presentaron o menor capital, con 4,3 millóns de euros.

COMUNIDADES

Madrid, Cataluña e Andalucía foron as comunidades autónomas que máis sociedades mercantís crearon o pasado mes de maio, con 1.788, 1.784 e 1.435 sociedades, respectivamente, mentres que La Rioja (38), Navarra (67) e Cantabria (80) foron as rexións que menos empresas fundaron.

Atendendo ás sociedades mercantís disoltas, as comunidades autónomas que presentaron un maior número de disolucións foron Madrid (415), Andalucía (246) e Cataluña (142). Pola súa banda, as que rexistraron menos sociedades mercantís disoltas foron La Rioja (11), Navarra (13) e Extremadura (17).

En termos relativos, oito comunidades crearon máis empresas en maio deste ano que en igual mes de 2016 e nove rexistraron descensos interanuais. Os maiores incrementos anotáronllos Canarias (+17,6%) e País Vasco (+14,7%), mentres que os retrocesos máis acusados corresponderon a Aragón (-43,3%) e Navarra (-30,9%).

En canto ás sociedades disoltas, as comunidades coas taxas positivas máis altas foron Navarra (+333%), Cantabria (+92,3%) e La Rioja (+83,3%). Pola contra, as que presentaron as maiores baixadas foron Extremadura (-26,1%) e Galicia (-21,8%).