Inspeccionan con cans unha leira en Ribeira en relación coa desaparición de Diana Quer

Efectivos da Policía Nacional con cans da Unidade Canina inspeccionaron unha leira no termo municipal de Ribeira (A Coruña) no marco da investigación sobre a desaparición da moza madrileña Diana Quer no municipio coruñés da Pobra do Caramiñal.

Pais de Diana Quer

Así o confirmaron a Europa Press fontes próximas á investigación, que ratificaron que foron mobilizados guías caninos adestrados do Corpo Nacional de Policía para rastrexar unha leira en Ribeira este luns.

Este rastrexo prodúcese no marco da investigación aberta por mor da desaparición o 22 de agosto do ano pasado da moza madrileña cando veraneaba coa súa nai e a súa irmá pequena na Pobra.

A semana pasada o Servizo de Criminalística da Guardia Civil (SECRIM) logrou desbloquear o teléfono móbil da moza que foi achado por un mariscador o 27 de outubro na zona da ponte de Taragoña, a uns 20 quilómetros da Pobra do Caramiñal. Os investigadores esperan que a información que se obteña do terminal e analícese permita que se poida seguir unha liña de investigación ou descartar algunha das abertas.

O delegado do Goberno en Galicia, Santiago Villanueva, asegurou o luns que "a Guardia Civil non deixou de investigar nin de traballar no caso" e confirmou que con estes novos datos "non se vai a deixar en ningún momento".

Diana Quer | Fonte: Europa Press

O móbil non se analizou

O avogado de Diana López Pinel, a nai de Diana Quer, asegurou este martes que aínda non se iniciou a análise do contido do móbil da moza despois de que se logrou desbloquear.

"A análise será laborioso e os resultados tardarán", destacou o letrado Pedro Víctor de Bernardo a Europa Press. Grazas á axuda dunha empresa israelí, a Unidade Central Operativa (UCO) da Guardia Civil conseguiu desbloquear e acceder ao contido do teléfono móbil iPhone 6 da nova desaparecida o pasado 22 de agosto.

A nai de Diana Quer afirmou o pasado xoves que os axentes da Guardia Civil comunicáronlle que fixeran un envorcado da memoria do teléfono achado o 27 de outubro por un mariscador nunha ría nas inmediacións do peirao de Taragoña, na localidade coruñesa de Rianxo.