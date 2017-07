Condenan ao Sergas a indemnizar a un veciño de Narón polo falecemento da súa muller

O Sergas foi condenado a indemnizar a un veciño de Narón (A Coruña) pola morte da súa muller en Ferrol poucas horas despois de ingresar por mor de "perda de oportunidade terapéutica". Así o informou este martes a Asociación El Defensor del Paciente, que destacou que o Sergas deberá indemnizar a A.F.R., pola morte da súa muller, F.M.M.A., de 72 anos, "ás poucas horas do ingreso no Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol".

Edificio do Sergas | Fonte: xunta.gal

A paciente ingresou o 14 de xullo de 2013 ás 13,33 horas no Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol "con dor abdominal tipo cólico, vómitos e diarrea de varios días de evolución", segundo as anotacións do facultativo do 061 que atendeu á paciente, "que tamén reflicte que presenta hipertensión, diabetes mellitas e bradicardias", segundo explica o avogado Cipriano Castreje, cuxo bufete se encargou da demanda.

"Coa sintomatoloxía apuntada, tras constatar que a paciente se atopaba moi afectada e con palidez cutánea, déuselle o alta no Servizo de Urxencias ás 15,35 horas e ordenouse o seu ingreso no Servizo de Cirurxía, pautando calmantes para a dor e ordenando realizar probas de imaxe", segundo explica. Así, realizóuselle unha radiografía de torso ás 16,11 horas e unha de abdome ás 16,12 horas. Tras probas de imaxe decidiuse o ingreso da paciente en planta.

O Defensor do Paciente sinala que ambas as probas de imaxe "devolveron -do mesmo xeito que ocorrese coas radiografías- un resultado non concluínte sobre a causa da sintomatoloxía presentada".

Dúas horas e media despois de pautarse o tratamento, ás 23,20 horas, avisouse a un médico de que a paciente se atopaba en situación de parada cardiorrespiratoria, e mentres se realizaba un electrocardiograma, constatouse que presentaba bradicardia extrema. A muller non respondeu as manobras de reanimación e faleceu ás 23,30 horas.

De acordo coa anotación do Curso Clínico das 00,09 horas do 15 de xullo de 2013, tras a morte da paciente revisouse a radiografía de tórax das 22,00 horas e a analítica, "constatando que nese momento existía neutrofilia, leucocitosis e datos de fallo cardíaco que foron obviados", segundo destaca a asociación. Tras a morte, ademais, solicitouse control de encimas cardíacos (Dímero D e Troponina) co sangue extraído ás 22,00 horas que confirmaron lesión.

PERDA DE OPORTUNIDADE TERAPÉUTICA

"O xulgado acolle os argumentos do avogado Cipriano Castreje Martínez, ditando unha sentenza que condena a indemnizar ao cónxuxe viúvo por tratarse, non de mala praxe médica, senón de perda de oportunidade terapéutica, ao ter en conta as patoloxías previas da paciente", segundo subliña El Defensor del Paciente.

Tal e como sinala o perito xudicial, "se se adoptaron as medidas oportunas tras a práctica desa proba de imaxe, se esta fose informada como o foi tras o falecemento da paciente, a mesma podería estar hoxe viva, coas súas patoloxías pero viva", segundo sostén Castreje.

"Non é de recibo que á vista dos datos que arroxaba a radiografía de tórax non se actuase en consecuencia", segundo matiza o letrado encargado da demanda.

MALA PRAXE

En canto á suma indemnizada, esta sentenza "satisfai en parte e devolve a dignidade á familia", segundo sinala a asociación, que engade que "o diñeiro non é o que lles moveu a reclamar". "Aínda que se trata dunha suma razoable, o que se pretende é que se recoñeza a mala praxe médica, non unicamente unha perda de oportunidade", abundou.

A sentenza, que non é firme, foi recorrida pola familia por entender que "a mala praxe existiu tal e como sinala o perito xudicial, e que non foi unicamente unha perda de oportunidade terapéutica".

A presidenta da Asociación, Carmen Flores, afirma que "escapa á lóxica que a xente siga morrendo sen un diagnóstico e tratamento adecuado ás poucas horas do seu ingreso nun hospital e que non se respecte a atención no tempo sinalado polo triaxe".