O ex-militar galego xulgado polos comentarios sobre Miguel Ángel Blanco: “Estou cheo de rancor”

O ex-militar galego Octavio Miguel Cadelo asegurou este martes na vista oral na que se lle xulga por enaltecemento de terrorismo que os seus comentarios contrarios ás homenaxes realizado á vítima de ETA Miguel Ángel Blanco, do que dixo que era un 'pepero de merda', débense a que está "cheo de rancor" contra o Partido Popular e aos problemas que tivo co alcol e o cannabis.

Octavio Miguel Cadelo | Fonte: ferrol360.es.

Cadelo, que chegou á Audiencia Nacional detido despois de que non se presentase á anterior citación do mes de xuño, afirmou que o seu obxectivo era atacar ao PP e que ten un problema de tensión "bastante serio" derivado dun anterior xuízo que tivo lugar na Audiencia Nacional por feitos moi similares e polos que foi absolto.

O fiscal Carlos Bautista elevou a definitivas a petición de dous anos e oito meses de cárcere polos comentarios recollidos nun vídeo e publicado en diversas redes sociais sobre o asasinato do ex-concelleiro de Ermua (País Vasco) nos que asegurou que non había diferenza entre que o matase ETA ou falecese nun accidente de moto e que lle parecía "vergoñoso" que lle dedicasen unha rúa.

O fiscal cualificouno de "repugnante" e dixo que se trata dun abuso da liberdade de expresión e un "lamentable" discurso do odio. "Un nunca poderá chegar a alcanzar a comprender os límites desta antropofaxia moral que habita nalgúns seres humanos da nosa sociedade", precisou o representante do Ministerio Público, que ademais pide para o acusado unha multa de 2.520 euros.

"É IMPOSIBLE ASOCIARME CO XIHADISMO"

A defensa, pola súa banda, pediu a libre absolución do ex-militar galego que tamén volve sentar no banco dos acusados pola publicación doutro vídeo no que se observa o emblema do Estado Islámico e aparecen varios xihadistas participando nun acto de xuramento ao califato.

Respecto diso respondeu que non acepta "baixo ningún concepto" que se lle acuse de defender ao Estado Islámico e que é "imposible" asocialo co xihadismo porque é cristián e sionista, segundo apuntou na súa última quenda de palabra ante o tribunal da Sección Cuarta da Sala do Penal.

O axente de Policía instrutor das dilixencias manifestou en calidade de testemuña que a gravidade deste material reside en que o xuramento de lealdade "enxalza á organización e aos propios membros" e que o acusado sabe "perfectamente" cal é o contido e motivación do material gráfico porque lle puxo título en galego.

O Ministerio Público decidiu retirar a acusación no relativo ao vídeo titulado 'Camisetas do Estado Islámico' que enlazaba coa páxina web RPG-7 sobre venda de camisetas serigrafiadas cos emblemas de organizacións terroristas como Al Qaeda, o Movemento de Resistencia Islámica (Hamás), a partido-milicia xiíta Hezbolá, ou o grupo armado peruano Sendero Luminoso.

ABSOLTO POR FEITOS SIMILARES

Por feitos similares o exmilitar foi xulgado en outubro do ano pasado. Nesa ocasión o xuízo estaba previsto para o mes de xullo pero aprazouse ata setembro porque tampouco se presentou nas dependencias xudiciais, motivo polo cal se ordenou, a petición do Ministerio Público, o seu ingreso en prisión.

O militar foi xulgado por difundir igualmente contidos que enxalzaban o Estado Islámico nos que facía referencia a decapitacións por parte do mesmo e por vender camisetas con imaxes do DAESH.

A súa absolución foi confirmada en marzo de leste mesmo ano polo Tribunal Supremo ao entender que os textos publicados por Cadelo en Facebook non tiñan un sentido "unívoco e inequivocamente delituosos" para ser condenado por enaltecemento do terrorismo. E destacou que hai condutas que poden ser consideradas "tinguidas dunha ambigüidade que as sitúa no límite externo do punible".