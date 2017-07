O DOG publica este mércores a licitación para as 570 liñas de transporte da 1ª fase de reordenación

O Diario Oficial de Galicia (DOG) publicará este mércores a licitación dos 41 contratos para as máis de 570 liñas de transporte de viaxeiros por estrada ás que a Xunta asegura que renunciaron as empresas, o que obrigou a "adiantar" a implantación da primeira fase do plan de reordenación do mapa de autobuses da comunidade.

A conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, comparece no Parlamento | Fonte: Europa Press

"Mañá mesmo iniciaremos a licitación, a contratación dos novos servizos, licitando eses contratos que precisamos nesas zonas onde se produciron esas máis de 570 renuncias de liñas de transporte", avanzou a conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, nunha comparecencia no pleno do Parlamento que coincide coa sétima xornada de folga pola crise do sector.

Vázquez, que deu conta da situación a petición propia e tamén tras a solicitude dos grupos da oposición, destacou que "hoxe mesmo", por este martes, a administración autonómica está "xa dando un novo paso coa publicación dos novos proxectos definitivos, dos 41 proxectos definitivos, colgados na páxina web para que poidan consultarse por todo o mundo".

Defendeu isto como "un exercicio tamén de transparencia e responsabilidade" e valorou que estes proxectos "recollen as propostas dos sindicatos incrementando substancialmente o orzamento dos contratos para garantir a plena implantación desa cláusula de subrogación traballada conxuntamente coas forzas sindicais".