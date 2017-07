Galicia afronta este martes a sétima xornada de folga do sector do transporte de viaxeiros cun seguimento "practicamente total" e á espera dunha reunión entre os sindicatos e a patronal que aínda non ten convocatoria.

Diso deron conta a Europa Press os sindicatos do sector, despois de que UXT e CC.OO. alcanzasen na noite do luns un acordo coa Xunta sobre cláusulas sociais para os novos convenios do transporte do que se descolgou a CIG.

Ese acordo foi analizado ao longo da mañá deste martes nas asembleas de traballadores convocadas nas principais estacións de autobús da comunidade.

Segundo explicou Xesús Pastoriza, da CIG, estas reunións celebráronse no medio de "bastante tensión", con queixas dos traballadores por non ser consultados antes da firma do acordo co Executivo autonómico.

"Non tanto polo contido", puntualizou o representante da central nacionalista, quen lamentou que a decisión adoptada por CC.OO. e UXT supón "a ruptura da unidade sindical" e "debilita a capacidade de presión da folga".

ASUNTOS XA "FALADOS"

En paralelo, por parte de UXT, Beatriz Meilán xulgou que non procedía consultar ás asembleas o acordo porque o documento subscrito incluía "reivindicacións que xa estaban sobre a mesa" e que xa foran "faladas" en días pasados.

Ademais, dixo non comprender os motivos polos que non se permitiu "explicar" con tranquilidade o acordo alcanzado, así como que non se someteu a votación entre os traballadores.

CONFLITO

O conflito vén de marzo de 2016, cando o Tribunal Supremo anulou a prórroga das concesións de autobuses de liña regular que o Goberno galego impulsou en 2009.

Agora que debe volver adxudicar a maior parte das concesións, a Administración autonómica pretende tamén reestruturar boa parte das liñas, cunha integración do transporte escolar no regular en zonas do rural onde o servizo é deficitario.

Este é o punto que motivou os principais receos por parte do sector, que teme unha perda de postos de traballo e do negocio cos plans da Xunta.