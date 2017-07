Hai que lembrar a Miguel Ángel Blanco ou a todas as vítimas de ETA?

O PPdeG quere aproveitar o 20 aniversario do asasinato do ex concelleiro do PP en Ermua, Miguel Ángel Blanco, e ir máis alá das homenaxes. Sabedor da polémica aberta en numerosos concellos do Estado ante a negativa de Podemos e do PSOE a sumarse ás actividades programadas polo PP para lembrar a este edil, o portavoz do Grupo Municipal Popular no Concello de Santiago, Agustín Hernández, anunciou que o seu partido proporá unha moción ao pleno para solicitar que se colgue unha placa en memoria de Miguel Ángel Blanco.

Imaxes do atentado de ETA contra a casa cuartel de Vic

Para evitar as críticas do grupos do goberno e doutros da oposición, os populares queren tamén que esa placa sirva para homenaxear a outras vítimas do terrorismo vinculadas con Santiago. E o certo é que Miguel Ángel Blanco, a pesar de ser de pais galegos, non tiña ningún vínculo coa capital galega.

Entre estas vítimas relacionadas "directa ou indirectamente" con Santiago están Ricardo Couso Ríos, un garda civil natural de Santiago asasinado en Biscaia a mans de ETA; Pedro Cabezas González e Constantino Limia Nogueiras, asasinados polo Grapo no Banco de España en 1979; Manuel Vázquez Cacharrón, asasinado tamén pola banda Grapo en 1978; e María Mercedes Domínguez, vítima dunha explosión provocada polo Exército Guerrilheiro do Povo Galego Ceive (EGPGC) en 1990.

“Memoria e dignidade”

“A moción pretende de maneira clara ser un recoñecemento á dignidade, á memoria e á xustiza das vítimas do terrorismo porque é importantísimo que as administracións fagan ese tipo de actos”, indicou Hernández. "Consideramos máis interesante pedir unha placa que unha rúa porque somos coñecedores de que existen moitas peticións de rúas na cidade e é un tema que non admite espera", engadiu.

Vítimas do atentado de ETA no Hipercor de Barcelona

O anuncio dos populares composteláns coincide co vixésimo aniversario do asasinato de Miguel Ángel Blanco. En varios concellos impulsáronse actos para lembrar a súa figura e, precisamente, na capital de España xerouse polémica porque a alcaldesa, Manuela Carmena, rexeitou colgar unha foto na sede municipal da vítima, ao considerar que "non ten moito sentido" e "para non facer unha situación de menosprezo dunhas vítimas en relación a outras".

Precisamente, tanto Podemos como o PSOE criticaron que só se lembre a Miguel Ángel Blanco e non ao resto dos 829 asasinados por ETA e denuncian que hai “categorías” dentro das vítimas. De feito, nunca antes se fixeron homenaxes semellantes polas grandes masacres cometidas por esta banda como foron as matanzas do Hipercor en Barcelona (21 mortos), a das casas cuartel de Vic (10) e Zaragoza (11) ou a da praza da República Dominicana en Madrid (12).