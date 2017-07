En Marea espera que tras o seu cambio de postura, o PSOE apoie a súa comisión de investigación sobre o Alvia no Congreso

A portavoz de En Marea no Congreso, Yolanda Díaz, mostrou este martes a súa "enorme satisfacción" polo cambio de postura do PSOE, favorable agora a crear unha comisión de investigación sobre o accidente ferroviario que custou a vida a 80 persoas en Angrois (A Coruña) en xullo de 2013 e pediulle que deixe de vetar a iniciativa que neste sentido ten rexistrada a súa formación.

En Marea pide unha comisión sobre o accidente de Angrois | Fonte: Europa Press

Tal e como fixo o BNG na lexislatura da maioría absoluta do PP, En Marea veu solicitando que o Congreso investigue este asunto. Con todo, se a iniciativa do BNG era cualificada pola Mesa do Congreso e o PP bloqueábaa na Xunta de Portavoces impedindo o seu debate no Pleno, a de En Marea topouse ata agora coa negativa de PP, PSOE e Cidadáns á súa cualificación no órgano de goberno da Cámara.

Por iso, tras comprometerse o PSOE este martes coa Plataforma de Vítimas do Alvia no impulso desa investigación, Díaz convidou aos socialistas a cambiar de actitude na Mesa e facilitar o debate da petición que eles rexistraron hai meses.

Neste sentido, insistiu na necesidade de que, como reclaman as vítimas, "esclarézase a verdade" do accidente e de "a enorme estafa ferroviaria" que, ao seu xuízo, viviu Galicia. "Dixéronnos que estabamos ante estruturas enlazadas con alta velocidade, pero non foi así. Investíronse inxentes cantidades de diñeiro en seguridade e foi unha estafa", denunciou.

Da mesma forma, defendeu que hai que "chegar ata o final da responsabilidade políticas" polo accidente e por toda a situación xerada na súa comunidade en relación coa alta velocidade ferroviaria.