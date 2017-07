A reunión interparlamentaria España-México celebra as boas relacións e aposta por profundar na cooperación

A XV Reunión Interparlamentaria España-México, celebrada entre o pasado domingo e este martes en Baiona (Pontevedra), puxo de manifesto o "excelente estado" en que se atopan as relacións bilaterais entre ambos os países, cuxos representantes nas Cortes Xerais e o Congreso da Unión respectivamente, apostaron por profundar nesa cooperación.

Así se reflicte na declaración conxunta asinada polos presidentes de Congreso e Senado, Ana Pastor e Pío García-Escudeiro, respectivamente; e polos presidentes da Cámara de Deputados e do Senado da República de México, María Guadalupe Murguía e Pablo Escudeiro.

Neste encontro, os parlamentarios de ambos os países abordaron a cooperación bilateral en materias como a economía e o comercio, e a educación e a cultura, e a seguridade e defensa.

No ámbito económico, expresaron a importancia de reforzar os lazos comerciais e de permitir que as pemes poidan acceder de maneira máis fácil ao fluxo de investimentos auspiciado polo acordo de colaboración entre o ICEX e ProMéxico.

Así mesmo, animaron ás autoridades españolas e mexicanas a "seguir abrindo os mercados de contratación pública, de maneira que as empresas das dúas nacións poidan participar en condicións equitativas"; á vez que coincidiron na necesidade de modernizar o Acordo de Asociación Económica, Concertación Política e Cooperación UE-México.

COOPERACIÓN EDUCATIVA E CULTURAL

En canto á cooperación educativa e cultural, os participantes na reunión interparlamentaria mostraron o seu apoio ao intercambio e mobilidade de docentes, estudantes e investigadores; así como ao recoñecemento mutuo de títulos, diplomas e graos de educación superior.

A ese respecto, ven un "clima favorable" para o desenvolvemento dun "portal de bolsas bilateral" e consideran conveniente tanto a creación dun programa de bolsas de excelencia en áreas estratéxicas, como a creación dunha rede binacional de reitores.

Tamén puxeron en valor a lingua española como vehículo de achegamento entre ambos os países, e exhortaron aos gobernos español e mexicano a coordinarse no impulso do idioma, "por medio do uso compartido da infraestrutura consular mexicana e os Institutos Cervantes en Estados Unidos, Asia e África".

SEGURIDADE E DEFENSA

Nos aspectos relacionados con seguridade e defensa, os representantes parlamentarios de ambos os países valoraron o "alto grao de entendemento" nesta materia, especialmente, no que respecta á colaboración en temas de extradición e asistencia xurídica mutua.

As partes expresaron o seu interese en "seguir avanzado" mediante a convocatoria da comisión mixta en materia de Interior ao amparo do Convenio Sobre Cooperación en Materia de Loita contra a Delincuencia Organizada de 2014.

Finalmente, tras subliñar os bos resultados dos Protocolos de Cooperación en Materia de Defensa, expuxeron seguir profundando nesa colaboración. A este respecto, as cortes mexicanas destacaron a axuda ofrecida en materia de emerxencias pola UME, e exhortaron a ambos os gobernos a relanzar o programa bilateral que permite a militares mexicanos participar en operacións de mantemento da paz da ONU, adscritos ao continxente español.