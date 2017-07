Localizado preto de Cariño (A Coruña) o corpo sen vida dun home xunto á balsa salvavidas do 'Espe Primero'

Un pesqueiro localizou no mediodía deste martes o corpo sen vida dun home entre Punta Limo e Baixo Leé, nas proximidades de Cariño (A Coruña), xunto á balsa salvavidas do 'Espe Primero'.

En concreto, segundo informa Salvamento Marítimo, o cadáver foi achado xunto ao colector da balsa salvavidas, "sen abrir", segundo puntualiza, da embarcación de recreo 'Espe Primero', con base en Lekeitio (Bizkaia), que se buscaba desde o pasado 4 de xullo.

Por parte do Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo en Fisterra, mobilizouse a embarcación 'Salvamar Shaula', que recuperou o cadáver e trasladouno ao porto coruñés de Cariño, onde foi entregado ás autoridades competentes.

O Centro de Salvamento Marítimo en Bilbao recibiu o 4 de xullo a alerta da desaparición dun home de 57 anos que saíra a pescar a madrugada do día anterior a bordo do 'Espe Primero', con base en Lekeitio, e desde entón xa non se volveu a ter noticias del.

OPERATIVO

Desde que se tivo coñecemento da desaparición e ata este martes, por parte do CCS Bilbao coordinouse de maneira ininterrompida un operativo de procura no que participaron medios propios e tamén unidades doutros organismos.

A área total rastrexada é de 34.100 quilómetros cadrados e abarcou desde Asturias ata a costa de Francia.