O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, afirmou este martes que o seu Goberno é "consciente" de que ningunha empresa do transporte de viaxeiros por estrada "pode perder diñeiro" por prestar o servizo na comunidade. "Que estean tranquilas", pediu o mandatario autonómico ás firmas do sector.

San Caetano Ou Titular Do Goberno Galego, Alberto Núñez Feijóo, Na Rolda Pos | Fonte: Europa Press

A dous días de que a folga se faga indefinida se non se soluciona o conflito, en declaracións aos medios nun acto en Santiago, Feijóo subliñou que as liñas que a Xunta vai licitar "teñen que manter un equilibrio concesional, é dicir, un equilibrio de explotación nas concesións".

Por iso, remarcou que as empresas teñen "a garantía da Xunta" que non vai facer que "perdan diñeiro" pola prestación do servizo público de transporte escolar ou discrecional.

Tamén lanzou unha mensaxe de "tranquilidade" aos traballadores e reivindicou o acordo alcanzado na pasada xornada con UXT e CC.OO., que "garante o emprego, a estabilidade e a seguridade ao persoal".

"RESPONSABILIDADE"

Dito isto, esgrimiu que, neste momento, hai outro conflito "solapado" entre as organizacións sindicais e a patronal para "concretar a subida do convenio colectivo do transporte este ano e seguintes".

Feijóo destacou os avances da Xunta e instou a empresas e sindicatos a "xuntarse" para tentar "pechar o convenio". Á espera dun encontro entre ambas as partes, pediu que "senten" e que actúen con "responsabilidade" para evitar unha folga indefinida que provocaría danos económicos.

"Pido que senten como nos sentamos nós para pechar este acordo que dá estabilidade aos persoais. Galicia non se merece este conflito laboral e, por parte da Xunta, é un conflito, desde o punto de vista sindical, pechado", aseverou.

PREXUÍZOS ECONÓMICOS "SERIOS"

"Esperemos que a segunda parte se peche nos próximos días. Pido a mesma responsabilidade que creo que nós tivemos para atender as demandas dos sindicatos", recalcou, antes de advertir que a situación "empeza a prexudicar moi seriamente as contas de resultados das empresas".

Tamén "empeza a prexudicar moi seriamente", engadiu, a todo o sector servizos, sobre todo nas áreas de turismo e hostalaría. "En pleno verán non é razoable deteriorar a economía das propias empresas e do sector turístico", aseverou, antes de manifestar o seu desexo de que se ache unha solución que poña fin ao conflito.