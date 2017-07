Unha "manobra estraña" que fixo derrapar ao vehículo, tras o que se saíu da vía e envorcou, apúntase como posible causa do accidente de tráfico rexistrado na madrugada deste martes na Coruña, debido ao que faleceu un menor de 16 anos e outros tres novos resultaron feridos graves.

Así o trasladaron a Europa Press fontes municipais, que explicaron que o sinistro se produciu cando o vehículo da marca e modelo Mini Cooper con matrícula 8945-DBD circulaba pola Avenida de Alfonso Molina, dirección entrada á cidade, polo carril esquerdo.

Á altura da incorporación á citada Avenida desde a Fonte das Paxariñas pasouse ao carril central e "de maneira súbita", segundo relatan as mesmas fontes municipais, "o vehículo realiza unha manobra estraña, comezando a derrapar e saíndose da calzada á altura do desvío cara a Ronda de Outeiro-Alcalde Pérez Arda, desprazándose por encima da bionda lateral de protección e invadindo a continuación a zona axardinada alí existente".

Como consecuencia deste desprazamento lateral impactou co seu costado esquerdo contra unha árbore, que seccionó na súa totalidade e desde a súa base, tras o que quedou envorcado.

As circunstancias do accidente están a ser investigadas polo Equipo de Atestados. No marco das pescudas comprobáronse " e verificado" as gravacións das cámaras de control de tráfico municipais e, á súa vez, solicitado a colaboración da Sala de Control de Tráfico do Noroeste "para tratar de buscar elementos e información que puidesen achegar datos no esclarecemento e investigación deste accidente", segundo apuntan as mesmas fontes municipais.

AUTORIDADE XUDICIAL

Tras as primeiras investigacións, púidose constatar que o vehículo sinistrado, ocupado por tres ou catro persoas, desprazouse ao redor das 2,05 horas desde a zona de Praza de Ourense ata o lugar de Vilaboa, no termo municipal de Culleredo (A Coruña), para recoller "a unha ou a dúas persoas" e, posteriormente, volver á cidade, segundo indicaron fontes municipais. O retorno produciuse ao redor das 2,25 horas, mentres que o sinistro sucedeu ás 2,27 horas.

Ademais, solicitouse autorización á autoridade xudicial para que se lle realicen probas de toxicoloxía (alcol e drogas) "a todos os ocupantes do vehículo", segundo apuntan as mesmas fontes, dentro das investigacións e xestións que se desenvolven para o esclarecemento dos feitos e a confección das correspondentes dilixencias.

O falecido no sinistro viaxaba no asento traseiro esquerdo. Tanto a vítima mortal como o catro ocupantes feridos necesitaron a intervención de varias dotacións de bombeiros para ser excarcerados do vehículo accidentado. Os catro lesionados permanecen ingresados no Hospital A Coruña.