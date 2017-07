A Xunta avanza unha lei galega de rehabilitación, entre demandas do sector da construción de máis investimento

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, avanzou que o Executivo autonómico está a preparar a primeira Lei galega de rehabilitación, que previsiblemente será remitida ao Parlamento en setembro, co obxectivo de facer do patrimonio arquitectónico de Galicia "un elemento de dinamización económica".

Inauguración do centro da Fundación Laboral da Construción | Fonte: Europa Press

Fíxoo durante a inauguración do Centro Estatal de Formación de Referencia en Rehabilitación da Fundación Laboral da Construción en Santiago de Compostela, nun acto que reuniu a varios axentes ligados ao sector da construción, que demandaron ante as autoridades máis investimento público.

"Non haberá unha verdadeira recuperación económica sen unha firme recuperación do sector da construción", aseverou o presidente da Fundación Laboral da Construción, Juan Lazcano, quen recoñeceu a necesidade de que o sector deixe esquecidos os elementos especulativos que precederon á crise económica.

O vicepresidente da Fundación Pedro Hojas, de UGT, remarcou que é "imprescindible" recuperar os investimentos da administración pública e tamén apostar pola fórmula de investimento público-privada desde unha perspectiva "eficiente".

O tamén vicepresidente da entidade Vicente Sánchez, de CC.OO., pediu na mesma liña que as administracións "volvan mirar ao sector da construción". Todos os intervintes recoñeceron os efectos da crise e como esta provocou a saída das industrias deste sector de España e a perda de empregos.

Tamén o fixo Feijóo, quen coincidiu na necesidade de que haxa investimento público --de feito, destacou que a comunidade que dedica "máis" a investimento en relación cos seus orzamentos é o galego--.

Así mesmo, celebrou que sindicatos aposten pola vía público-privada e pediu que, se se está "de acordo", non se "discuta" ao redor de proxectos que optan por este modelo como o Hospital Álvaro Cunqueiro, de Vigo.

LEI DE REHABILITACIÓN

Segundo Feijóo, coa nova normativa que impulsará a Xunta facilitarase a rehabilitación aproveitando o patrimonio construído e respectando o seu carácter histórico.

Subliñou que se trata de establecer un marco administrativo propicio para promover a coordinación entre administracións, suprimir as trabas e dificultades para quen acomete estas actuacións, así como impulsar a rexeneración urbana e un rural vivo para crear áreas atractivas para vivir.

A Xunta tamén aspira a garantir a planificación e a cualificación técnica das intervencións; fomentar a cultura da rehabilitación tanto entre administracións como entre a cidadanía e convertela nun motor de desenvolvemento económico e do emprego.

CENTRO PIONEIRO

O presidente galego foi unha das autoridades que participou na inauguración deste Centro estatal de Formación de Referencia en Rehabilitación da Fundación Laboral da Construción, un acto no que tamén participou, entre outros, o alcalde compostelán, Martiño Noriega.

Froito da remodelación integral dunha antiga curtidoría do século XVIII, este centro é pioneiro pola súa especialización en formación de rehabilitación, tanto de patrimonio histórico, como de edificación residencial actual, onde os traballadores da construción poderán cualificarse nas técnicas e nos materiais construtivos máis vangardista.

O novo centro da Fundación Laboral, no que se prevé que cada ano, segundo a Xunta, se poidan formar 2.000 traballadores en diversas especialidades, contou co cofinanciamento e apoio do Consorcio de Santiago e a Administración galega.